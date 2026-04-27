De Magda Oranich a David Fernàndez: la candidatura d'Antich per revalidar la presidència d'Òmnium

Òmnium ha proclamat l’única candidatura presentada per a la renovació parcial de la Junta Directiva, la que lidera l'actual president Xavier Antich. De tota manera, els socis i sòcies de l'entitat votaran entre el 5 i el 30 de maig per via electrònicament o directament al Casino l'Aliança del Poblenou de Barcelona el dia 30, quan se celebra l'Assemblea General Ordinària. S'escullen els càrrecs de presidència, vicepresidències, tresoreria i diverses vocalies.
El passat 10 d'abril, Antich ja va manifestar la seva voluntat de presentar-se a la reelecció per als pròxims quatre anys i no s'ha proposat cap altre llista. Antich és president d'Òmnium des del febrer del 2022, quan va substituir Jordi Cuixart. És doctor en Filosofia, professor universitari i escriptor.
La seva candidatura està integrada per Mariona Lladonosa, doctora en Sociologia i professora universitària; Àngel Castiñeira, doctor en Filosofia; Elena Subirà, llicenciada en Humanitats i Periodisme; Teresa Navarro, enginyera industrial; Magda Oranich, advocada i exdiputada; David Fernàndez, periodista i activista social; l'exdiputada d'ERC al Congrés Marta Rosique; Jordi Corrons, enginyer industrial i expresident d'Òmnium Bages-Moianès; Susan Kalunge, jurista i professora de Formació Professional; Toni Borrell, politòleg i treballador social i Rosa Olivé, mestra jubilada i expresidenta d’Òmnium Alt Camp; Jordi Cabré, advocat, periodista i escriptor, entre d'altres.
L'Assemblea General Ordinària també té previst presentar el pla de treball i el pressupost per al 2026.