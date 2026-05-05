El govern espanyol reformula l'ocupació pública amb 27.000 noves places: totes les claus

El govern espanyol ha engegat una mesura per reformular el mapa de l'ocupació pública arreu de l'estat, per la qual preveu contractar 27.232 nous treballadors al llarg d'aquest 2026. Tal com ha detallat el govern espanyol aquest dimarts, es vol reforçar particularment la plantilla especialitzada en intel·ligència artificial (IA), tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i en la lluita contra els efectes de l’emergència climàtica.
De fet, es convocaran 1.700 places per a especialistes en tecnologies, un 42% més que en l’oferta anterior: “Si volem transformar l’Administració, no n’hi ha prou amb cobrir les baixes. Farem una veritable transformació veient quines són les prioritats i les necessitats de la nostra ciutadania per tenir una administració més eficaç i eficient amb l’ús de la IA i amb la creació d’ocupació pública de qualitat”, ha expressat el ministre de Transició Digital, Óscar López.
A més, i per primera vegada, es convocaran proves d’accés per especialitats per al Cos Superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació (TIC), amb l’objectiu de captar especialistes en IA, ciberseguretat i ciència de dades.
Com seran les noves places?
Tal com indiquen des de l'executiu de Pedro Sánchez, la major part d'aquestes noves places que es posaran a disposició de l'ocupació pública són de torn lliure. En concret, segons les xifres esgrimides, 20.541 són corresponents al torn lliure i 6.345 per a promoció interna. A aquestes places s’afegeixen 346 d’una oferta extraordinària de personal destinada a donar resposta a l’emergència climàtica, com meteoròlegs, enginyers de forests i forestals i agents mediambientals.
Dotacions en àrees estratègiques
Dins de les dotacions en àrees estratègiques destaquen també les 601 places adscrites al Ministeri de Transports per millorar les infraestructures, així com les 400 places que formen part d’una estratègia comercial que inclou l’expansió i el reforç del teixit productiu i que depenen del Ministeri d’Economia. Així mateix, es convocaran 1.589 places de personal civil, dependents dels ministeris de l’Interior i de Defensa, per reforçar la seguretat pública, la protecció de la ciutadania i les capacitats de defensa.