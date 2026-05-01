El president del govern, Pedro Sánchez, ha celebrat el Primer de Maig felicitant les persones treballadores i destacant que "hi ha més feina i més drets que mai". Sánchez s'ha referit en el vídeo que ha compartit a xarxes a l'augment del salari mínim interprofessional, a la reducció de la temporalitat gràcies a la reforma laboral a la protecció de l'ocupació i a l'impuls de la corresponsabilitat entre homes i dones. El cap de l'executiu estatal també ha subratllat que hi ha "més de 22 milions de persones treballant" i ha defensat que la regularització de persones migrants és "una mesura de justícia per garantir drets i obligacions i acabar amb l'explotació laboral". \r\n\r\n\r\nHubo un tiempo donde los derechos eran un privilegio. Hoy, sabemos que muchas cosas no eran imposibles y que empleo y derechos pueden ir de la mano.\r\n\r\nEste #1DeMayo celebremos lo conseguido y sigamos avanzando.\r\n\r\n¡Feliz día de los trabajadores y trabajadoras! pic.twitter.com/h6dsifvWqQ\r\n— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 1, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n