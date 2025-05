Més de 250.000 treballadors de tot l'Estat rebran un pagament addicional de fins a 200 euros

Els més de 250.000 treballadors de grans magatzems a tot l'Estat rebran un pagament únic addicional de l'1% del seu salari el 2025, que se suma a l'increment del 3% aplicat a les nòmines a l'inici d'aquest any, segons ha acordat l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (Anged). Concretament, des de la signatura del conveni col·lectiu del sector el 2023, el salari dels treballadors ha augmentat en un 14,6%, que correspon a un 12,25% a les nòmines i un 2,35% en pagaments únics addicionals.

Fetico, que ostenta la majoria sindical en aquest sector amb un 54%, ha celebrat en un comunicat l'acord d'aquest pagament únic, que s'estima entre 164 euros i 202 euros per empleat, i que mostra la "solidesa" del conveni col·lectiu d'Anged, que té entre els seus associats El Corte Inglés, Alcampo, Leroy Merlin i Carre. El secretari general de Fetico, Antonio Pérez, ha assenyalat que és "un enorme èxit" per als treballadors del sector i ha assenyalat que l'objectiu és continuar impulsant increments salarials.

El sindicat també afirma que un altre gran repte que el sector ha d'afrontar com és la possible reducció de la jornada laboral. "Si el govern -espanyol- no aconsegueix rebaixar la jornada, nosaltres demostrarem que amb diàleg sí que es pot fer. Els treballadors d'aquest sector tenen a Fetico la seva principal garantia per aplicar-la", ha assegurat Pérez.