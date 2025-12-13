Mor Gabriel Masfurroll, tòtem del sistema sanitari privat i exdirectiu del Barça

Gabriel Masfurroll, un dels pioners de la sanitat privada a Catalunya, ha mort a 72 anys, després d'una llarga malaltia. L'empresari i economista va desenvolupar una llarga carrera en diversos sectors i va rebre reconeixements com la Creu de Sant Jordi. A més, va ser directiu del Barça en el mandat de Josep Lluís Núñez.
Durant la seva joventut, Masfurroll va destacar en l'àmbit dels esports com a nadador del Club Natació Barcelona i la selecció espanyola. Quan va constatar que no s'hi podria dedicar va enfocar la seva trajectòria a l'empresa en general i la gestió de centres sanitaris en particular. Va passar per la Fundació Puigvert, la Fundació Jiménez Díaz, l'Hospital de Sant Pau i la Clínica Quirón.
Posteriorment, va ser pioner al camp de les xarxes d'hospitals privats al sud d'Europa, amb la creació d'USP Hospitales el 1997, companyia de la qual va ser fundador, president i CEO fins al 2010 i que es va expandir a quatre països, Espanya, Portugal, Marroc i Angola.
Després va fundar el Grupo Clínicas Mi amb el seu fill Gabriel 'Gaby' Masfurroll Cortada, actual conseller delegat: va començar adquirint la Clínica Tres Torres de Barcelona el 2015 i va sumar altres centres, com la Clínica NovAliança de Lleida i el Centro Oftalmológico Tetuán, avui Oftalmi.
Vessant social i esportiva
També va dedicar part de la seva vida a l'esport i al Barça. Va ser directiu del club amb Josep Lluís Nuñez, vicepresident amb Joan Gaspart i va tornar a l'organigrama amb Sandro Rosell. Amb Gaspart assegura haver gestat el fitxatge de Messi. El Barça ha enviat el seu condol a familiars i amics, en un missatge a X: "Descansi en pau".
Va entrar en el Cercle d'Economia el 1989, va participar en consells d'administració, va presidir el Consell Social de la UAB nou anys, va confundar la Fundació Catalana Síndrome de Down, va impulsar Mi Fundación Álex (en memòria del seu fill, que va néixer amb síndrome de Down i va morir als 3 anys), i la Generalitat li va concedir la Creu de Sant Jordi el 2008.
A banda, també va ser col·laborador en més de 60 llibres, columnista col·laborador en diaris com La Vanguardia, Marca, Expansión i El País, amb més de 1.000 articles publicats. Conferenciant amb més de 1.000 conferències impartides en l'àmbit nacional i internacional i convidat a diferents universitats i escoles de negoci nacionals i internacionals.