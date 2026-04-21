Nova etapa a Apple: Tim Cook abandona el càrrec de CEO després de 15 anys

Nova etapa per a Apple. Després de quinze anys com a conseller delegat de la companyia, Tim Cook ha fet un pas al costat dins l'empresa i, a partir d'ara, John Ternus, actual responsable de la unitat de hardware de la companyia, agafarà el seu relleu. Tal com han informat a través d'un comunicat, el consell d'administració ha aprovat per unanimitat que Cook deixi de ser el conseller delegat d'Apple per donar pas a una nova etapa dins el gegant tecnològic. Ara bé, durant l'estiu el fins ara CEO continuarà ocupant el seu càrrec per garantir una transició fluida a Ternus i fer un bon traspàs de les funcions.
Cook deixa el càrrec de CEO, però a partir d'ara ocuparà el rol de president executiu, el qual s'encarregarà de donar suport en altres aspectes de l'empresa, com la "col·laboració amb responsables polítics d'arreu del món". Per la seva banda, Arthur Levinson, que durant aquests quinze anys ha estat ocupant el càrrec que ara adoptarà Cook, passarà a ser director independent principal a partir de l'1 de setembre. És a dir, després de l'estiu, l'organigrama d'Apple canviarà pràcticament per complet, especialment en els càrrecs de més poder dins la cúpula directiva del gegant tecnològic.
En aquest mateix comunicat, el fins ara CEO de la companyia s'ha desfet en elogis als seus companys durant tota aquesta etapa de més d'una dècada: "Ha estat el major privilegi de la meva vida ser el CEO d'Apple i haver estat de confiança per liderar una empresa tan extraordinària. M'encanta Apple amb tot el meu ser, i estic molt agraït d'haver tingut l'oportunitat de treballar amb un equip de persones tan enginyoses, innovadores, creatives i profundament afectuoses que han estat indestructibles en la seva dedicació a enriquir la vida dels nostres clients i crear els millors productes i serveis del món", ha exclamat Cook.
John Ternus, una llarga trajectòria dins d'Apple
John Ternus és un dels càrrecs de més pes dins l'organigrama actual de la companyia, i fa un quart de segle que treballa a l'empresa. Es va incorporar a Apple el 2001 a l'equip de disseny de producte i ha pogut treballar estretament amb Steve Jobs, entre d'altres. El seu mentor, però, tal com ell mateix assegura en el comunicat, ha estat Tim Cook. Durant la primera dècada va formar part de l'equip de disseny, però el 2013 ja va ser ascendit a vicepresident d'enginyeria de hardware. Durant vuit anys fa ocupar aquest càrrec, fins que el 2021 va ser nomenat vicepresident sénior d'enginyeria de hardware. Ara, doncs, fa un pas més convertint-se en el nou CEO.
"Ha estat un privilegi ajudar a donar forma als productes i experiències que tant han canviat de com interactuem amb el món i entre nosaltres. Estic ple d'optimisme sobre el que podem aconseguir en els pròxims anys, i estic molt content de saber que les persones amb més talent de la terra treballen a Apple, decidits a formar part d'alguna cosa més gran que qualsevol de nosaltres. Prometo liderar amb els valors i la visió que han vingut a definir aquest lloc especial durant mig segle", ha conclòs Ternus en aquest mateix comunicat. Des d'aquesta setmana, doncs, el gegant tecnològic comença un procés per virar cap a una nova etapa, però mantenint l'essència d'Apple com a pilar.