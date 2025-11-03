Pimec reivindicarà el paper de les empreses com a motor de progrés en el II Congrés de Joves Empresaris i Empresàries de Catalunya

Pimec Joves organitza el pròxim 5 de novembre, a partir de les 9 h a l'IESE Business School Barcelona, la segona edició del Congrés de Joves empresaris i empresàries de Catalunya. L’esdeveniment posarà el focus en el jovent, aglutinant tots els sectors i associacions del teixit empresarial català perquè es generin sinergies, fomentar la innovació i consolidar un ecosistema emprenedor més competitiu i sostenible.\r\n\r\nAquesta trobada té com a objectiu valorar la figura de l’empresari i empresària, reivindicar el seu impacte en la societat i en l’economia del futur com a motor de progrés i creixement i potenciar el seu lideratge a través de ponències d’experts, casos d’èxit i experiències. La presidenta de Pimec Joves, Gemma Roy, explica que “el col·lectiu jove és, sens dubte, una peça clau per al futur econòmic i social de Catalunya i hem de treballar per donar resposta a les seves inquietuds i oferir-los suport en el seu camí empresarial”. Així mateix, Roy manifesta que amb esdeveniments com aquest “volem demostrar que aquesta generació està plenament compromesa i té la voluntat de contribuir al creixement i al progrés”. \r\n