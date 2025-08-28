Renfe elimina els Avlo entre Barcelona i Madrid

Renfe ha decidit eliminar els trens Avlo del corredor Barcelona-Madrid, que deixaran d'estar operatius a partir del pròxim 8 de setembre. Des de l'operadora ferroviària, però, asseguren que els serveis que oferia aquesta línia de baix cost no es perdran, sinó que se substituiran per trens d'AVE que sortiran amb les mateixes freqüències, horaris i preus competitius. El motiu, segons Renfe, és que l'AVE "s'adapta millor a les característiques del trajecte".
Amb aquest pas, Renfe es fa més seu el servei entre les dues grans ciutats. Això sí, continuaran oferint servei de baix cost entre Barcelona i Madrid les operadores Ouigo i Iryo. Renfe justifica la supressió d'Avlo per les "característiques del trajecte" i les "necessitats del perfil del viatger". Asseguren que el producte AVE "suposa una millora en confort gràcies a seients més amplis i un increment notable d'espai".
Cal tenir en compte que l'operadora Renfe va detectar el passat mes de juliol peces defectuoses en un dels cinc combois de la sèrie 106 -els que van cap a Madrid- i, uns dies després van quedar atrapats durant més de dues hores sense electricitat a l'entrada de l'estació de Chamartín de Madrid.
Pel que fa als clients que ja hagin adquirit bitllets d'Avlo per a viatjar en dates posteriors al 7 de setembre, aquests no perdran els diners, sinó que seran reubicats als nous serveis AVE i mantindran les mateixes condicions de viatge. I, en el cas de les persones que hagin adquirit el complement de poder seleccionar el seient en aquesta línia d'Avlo, aquest valor es reintegrarà al viatger completament sense cost addicional.
Renfe també recuperarà serveis addicionals com la cafeteria, la restauració a bord o el cotxe en silenci. També hi haurà serveis Premium, que inclouen accés a sales club i altres opcions de restauració, i la Sala Executive, per als viatgers de negoci.