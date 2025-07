S'acaba la treva de 90 dies dels aranzels: Trump anunciarà aquest dilluns els primers acords o gravàmens comercials

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que començarà a enviar cartes amb nous aranzels o acords comercials amb diversos països a partir d’aquest dilluns a les 12:00 hores de Washington (a les 18:00, hora de Barcelona). En declaracions als mitjans, Trump ha afirmat que enviarà entre 12 i 15 cartes aquest mateix dilluns, però n’hi haurà més dimarts i dimecres, just abans que el 9 de juliol expiri el termini per a l’aixecament de la suspensió dels gravàmens més elevats als seus socis comercials. De totes maneres, el secretari del Tresor dels EUA, Scott Bessent, va assegurar en una entrevista a la CNN el diumenge que a aquells països que no tanquin cap acord amb Washington se’ls imposarà nous aranzels a partir de l’1 d’agost.