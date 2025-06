S'acosta la major sanció de la història: més de 4.000 milions a Google

Google haurà d'afrontar una multa més. En aquest cas, una sanció multimilionària després que l'advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avali la multa de més de 4.000 milions d'euros imposada a Google per abús de posició dominant contra Android. Així doncs, es desestima el recurs presentat per Google i s'acosta el moment en què es confirmi el càstig.

L'inici del cas es remunta a 2018, quan la Comissió Europea va sancionar a la companyia tecnològica amb una multa de 4.340 milions d'euros, finalment rebaixada un 5% després d'una sentència el 2022. Se l'acusa per abusar de la posició dominant, per imposar a fabricants i operadors del sector del telèfon intel·ligent restriccions que afavorien les eines de Google Search i Chrome.

Això va fer que l'estiu del 2018, la Comissió Europea determinés aquestes pràctiques com abusives i il·legals, donat que restringien la competència dins d'un mercat únic i combatien qualsevol possibilitat perquè una empresa lluites cos a cos contra Google.

Què feia Google?

Concretament, la tecnològica californiana ho feia obligant els fabricants a preinstal·lar les aplicacions de buscador de la marca Google com a condició de poder obtenir la llicència de Play Store, el dipòsit on es descarreguen altres aplicacions. De la mateixa manera, tampoc permetia als fabricants que aportessin alternatives al seu sistema operatiu i, a més, buscava negociar clàusules de "repartiment d'ingressos", amb les quals supeditava els moviments dels fabricants i operadors.

En el seu moment, l'Executiu Europeu va argumentar que Google buscava protegir i reforçar la seva posició dominant i amplificar les fonts d'ingressos provinents dels anuncis publicitaris que s'adherien a les cerques fetes des d'aplicacions Google, en una època en què l'ús d'internet i el mòbil augmentaven considerablement.

Ara, l'advocada general, Juliane Kokott, desestima el recurs de Google presentat el 2022 per no fer-se càrrec de la sanció i, per tant, haurien de pagar una multa de 4.124 milions d'euros. Tot i això, cal tenir en compte que les conclusions de Kokot no són vinculants pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, però solen marcar el sentit d'una gran majoria de sentències europees.