Tomás Muniesa i Valentín Fuster aborden els reptes d'una societat més longeva

El president de Caixabank, Tomás Muniesa, i el prestigiós cardiòleg Valentín Fuster han conversat aquest dijous en una trobada impulsada per l'entitat bancària en què han debatut sobre l'impacte del canvi demogràfic en l'economia, la salut i el benestar de la gent gran. Durant el debat, Muniesa ha assegurat que "l’augment de la longevitat és un dels grans èxits de les nostres societats", si bé ha puntualitzat que "exigirà una profunda adaptació econòmica". Per la seva banda, Fuster ha afegit que el repte no és només guanyar anys de vida, sinó que aquests siguin anys de vida saludable, amb autonomia funcional i plena participació social.\r\n\r\nD'altra banda, en la trobada també s'ha plantejat com es poden preparar les institucions, les empreses i la ciutadania per a una societat més longeva, tenint en compte que el nombre de persones de més de 65 anys augmenta i, amb ell, també el pes d'aquest col·lectiu en la societat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nCaixaBank obté un benefici net de 3.203 milions durant el primer semestre\r\n\r\n