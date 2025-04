Un dels grups d'articles de luxe més importants del món s'enfonsa a la borsa

Crisi d'un dels grups més importants d'articles de luxe al món. Les accions de la multinacional francesa Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) s'han desplomat aquest dimarts amb valors que arribaven a baixar fins al 8,3% a l'arrancada de la jornada a la Borsa de París.

Aquests moviments es produeixen després que la companyia dirigida per Bernard Arnault presentés aquest dilluns els comptes corresponents al primer trimestre de 2025. La caiguda de LVMH arrossega la resta del sector de luxe a la Borsa de París, amb caigudes properes al 7& per a Christian Dior, de més d'un 3% per a L'Oréal, de 2,58% per a Kering o d'1,91% per a Hermès.

També hi ha efectes més enllà de la capital francesa. Les accions de Burberry cedien més d'un 4% a Londres, mentre que els títols de Prada perdien un 4,39% a Hong Kong i la catalana Puig baixava més d'un 3%. Tot plegat, després que LVMH informés d'una facturació de 20.311 milions d'euros entre gener i març de 2025.

Aquesta xifra és un 1,9% menys en dades absolutes i un 3% menys en termes orgànics. Així doncs, l'única regió on el grup ha augmentat en vendes va ser Europa mentre que a l'Àsia i als Estats Units ha patit baixades importants. LVMH controla al voltant de 75 marques entre les quals hi ha Louis Vuitton, Tiffany & Co, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Loewe, Celine, Sephora, TAG Heuer o Bulgari, entre altres.