Ansu Fati renova amb el Barça i marxa cedit al Mònaco

Sortida important al Barça. Ansu Fati ha renovat amb el club blaugrana com a pas previ per tancar-se la cessió al Mònaco. El davanter ha allargat el compromís amb el Barça fins al 2028, amb la voluntat de facilitar el pagament del salari, i aquest curs jugarà a la lliga francesa amb l'objectiu d'intentar recuperar el seu millor nivell. Segons expliquen alguns mitjans, existeix una opció de compra d'onze milions d'euros que el Mònaco pot executar a finals de temporada si ho considera. Ansu Fati va arribar al Barça amb deu anys i va debutar sis anys després amb el primer equip. Malgrat que els seus inicis van ser molt prometedors, una greu lesió el va apartar dels terrenys de joc i des de llavors no ha pogut recuperar el millor nivell. Tampoc ho ha pogut fer al Brighton ni en el seu retorn, la passada temporada. L'objectiu a Mònaco serà veure si a la tercera, va la vençuda.