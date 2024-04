Contundent resposta de Luis Enrique sobre si representa millor l'estil que Xavi

Luis Enrique és més que conegut pel seu to a les rodes de premsa, entre la contundència, la ironia i l'acidesa. Aquest dimarts ha tornat a deixar unes declaracions que han portat cua, a les portes del partit d'anada contra el Barça als quarts de final de la Champions.

Un dels periodistes presents a la sala de premsa ha preguntat qui representava millor l'estil Barça: Luis Enrique o Xavi? "Jo, sense cap mena de dubte, no és una opinió, mireu les dades, els títols, la possessió", ha respost l'actual tècnic del PSG, davant la sorpresa de tots els presents. Tots dos van coincidir com a jugadors i l'asturià va entrenar al català al Barça.

Al seu torn, Luis Enrique ha reconegut que el partit contra el Barça serà "molt especial" per la relació d'"amor total" que té amb el club. Si bé, ha matisat que la professió va per davant i que espera poder superar els de Xavi i classificar-se per a les semifinals. "És un partit molt especial per a mi emocionalment, però estic preparat per enfocar-lobé i donar el màxim pel meu equip", ha remarcat.

Així, el tècnic ha afirmat que ja ha viscut aquesta situació com a jugador i, quan ho va haver de fer, va marcar al Barça amb la samarreta de l'Sporting de Gijón. "Estic totalment convençut d'aquest projecte, de poder-li donar victòries i títols al PSG i tinc moltes ganes d'estar a l'altura d'aquesta eliminatòria", ha apuntat. Així, ha defensat que "ningú" pot pensar que aquest Barça és fluix i ha demanat joc net.