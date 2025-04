El Barça escombra el Dortmund i posa un peu i mig a les semifinals

Pas de gegant. El Barça ha fet els deures. I amb molt bona nota. La victòria 4-0 sobre el Borussia Dortmund posa molt de cara l'eliminatòria i fa que l'equip de Flick ja toqui amb els dits tornar a unes semifinals europees sis anys després. La feina s'haurà d'enllestir d'aquí a sis dies a Alemanya.

Els gols del trident més golejador d'Europa -doblet de Lewandoski, un de Lamine i un de Raphinha- han tombat un Dortmund combatiu. Els alemanys han posat l'ai al cor en diversos contraatacs, però el poc encert en la rematada els obliga a fer un miracle a la tornada. El Barça ha fet un partit notable: agressiu, dominant i efectiu.

Feia un grapat d'anys que el Barça no arribava a uns quarts de final de Champions amb el cartell de favorit. Malgrat la novetat de l'etiqueta i la joventut de la majoria de la plantilla, l'equip blaugrana ha sortit sense complexos. En sis minuts ja havia tingut tres ocasions que s'haurien pogut convertir en el primer gol de la nit. Però aquest s'ha fet esperar.

Guiats per un Lamine Yamal que es vesteix de gala a les nits importants, el Barça ha creat perill, però Raphinha no ha demostrat l'encert que ha exhibit durant tot el curs. El brasiler ha perdut precisió en les últimes setmanes, però no fam.

𝐑𝐚𝐩𝐡𝐢𝐧𝐡𝐚 dice que para él.

12º gol del brasileño en #UCL. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/vlfovz0dMu — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 9, 2025

Així ha estat que en un córner que ha prolongat Iñigo i ha tocat Cubarsí la pilota ja travessava la línia, però hi ha arribat Raphinha per empènyer-la. La voracitat del davanter ha estat punt de costar-li un ensurt en forma de gol anul·lat per fora de joc, però finalment ha pujat al marcador.

La primera part ha evolucionat cap a un duel equilibrat. El Dortmund; mig centres físics, extrems ràpids i davanter gros tenia clara la fórmula: córrer per les bandes i buscar una centrada precisa. Han fet tots els passos de la seva recepta correctament diverses vegades, però el desencert de Guirassy els ha condemnat. El Barça ha marxat al descans avisat.

Mitja eliminatòria a la butxaca

Conscient que ni de bon tros estava dat i beneit el Barça ha tornat a sortir convençut de posar distància al marcador. El premi ha arribat ben d'hora cortesia del trident atacant. Lamine ha trobat Raphinha obert en banda i el brasiler ha posat una centrada on més agrada als davanters, al cor de l'àrea. L'esperava, qui sinó, Lewandoski, que amb el cap l'ha convertit en el 2-0.

Llavors el partit ha entrat en un impàs de dubte. Anar per més renda, o conservar el que ja s'havia aconseguit. Però el Barça de Flick no pensa, actua. Lewandoksi tenia més gana i ha aprofitat una centrada de Fermín per fer el seu doblet.

La festa no podia acabar sense el gol del protagonista. Lamine Yamal, després de regalar dos gols amb passades de telescopi, ha deixat l'eliminatòria pràcticament tancada amb un gol amb la punta del peu. Ara bé, no està tot sentenciat, farà bé de tenir-ho al cap el Barça.

A ver quién para esto...

𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 alarga el chaparrón.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/1yMwuWqciQ — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 9, 2025

El Dortmund ja ha avisat a la recta final del partit amb diverses arribades que han estat de punt de convertir-se en el gol de l'honor. La feina està avançada, cal acabar-la a Alemanya.