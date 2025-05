El Barça no pot amb l'Arsenal i deixa escapar la quarta Champions a Lisboa (1-0)

Un somni desfet com un terròs de sucre. El Barça tenia l'oportunitat d'aconseguir la tercera Champions femenina consecutiva a Lisboa, però no ha pogut superar el mur creat per l'Arsenal. Un sol gol de Blackstenius al minut 74, justament quan les jugadores de Pere Romeu es desenvolupaven millor sobre la gespa de l'estadi Jose Alvalade, ha estat suficient per desfer els anhels dels 15.000 culers desplaçats fins a la capital portuguesa i els centenars de milers que han vist el partit per televisió.

El Barça, que no ha sabut trobar el seu habitual to en aquesta competició durant la temporada, no ha quallat gens les seves oportunitats ofensives, amb una Alèxia Putellas i una Aitana Bonmatí molt per sota de les seves capacitats. Mariona Caldentey, l'exblaugrana que va fitxar aquest any per l'Arsenal, sí que ha aconseguit la quarta Champions del seu palmarès i tres consecutives.

🔵🔴 Mariona Caldentey abraça una Aitana Bonmatí desconsolada després de la derrota del Barça a la final de la Champions https://t.co/gXJw7yVcq8 pic.twitter.com/Y7hAy2EjtQ — El Món de la Tele (@mondelatele) May 24, 2025

Els set minuts d'afegit no han estat suficients i el Barça ha perdut davant 15.000 culers desplaçats fins a la capital de Portugal. En la retransmissió de TV3, les càmeres han captat una de les grans figures del Barça, Aitana Bonmatí, que ha plorat desconsolada després de caure contra l'Arsenal. Caldentey, que no ha celebrat amb gran eufòria per respecte a les que van ser les seves companyes durant més d'una dècada, s'ha acostat a l'actual Pilota d'Or per donar-li una sentida abraçada.

Caldentey i Bonmatí s'han fos en una abraçada i han xerrat uns segons mentre la càmera ha canviat el pla per mostrar com Clàudia Pina també estava completament trencada a la banqueta blaugrana, plorant sense cap mena de consol. Més tard, Bonmatí ha parlat davant de les càmeres de TV3 i ha demanat disculpes a l'afició desplaçada fins a Lisboa. "Tornarem", ha sentenciat la jugadora.

Centenars de persones s'han aplegat aquest dissabte a la tarda a la plaça de les Glòries Catalanes de Barcelona per seguir en directe el partit de futbol entre el FC Barcelona i l'Arsenal. El primer gol que ha marcat l'equip anglès ha fet decaure els ànims dels aficionats que s'han acostat a les Glòries, que fa pocs dies ha estrenat el nou parc després d'anys d'obres.