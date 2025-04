El Barça recupera l’alegria i supera el Mallorca per la mínima

Ha suat més del compte, però el FC Barcelona ha aconseguit els tres punts a Montjuïc contra el Mallorca (1-0). Un minut de silenci en memòria del papa Francesc, que va morir aquest dilluns, ha donat inici al partit que el Barça ha lluitat per encarar el títol de Lliga. El rival, el Mallorca de Jagoba Arrasate, que ha arribat a Barcelona amb baixes importants, ha esgarrapat, resistit de manera agònica, però finalment ha claudicat.

El Barça també ha presentat una alineació plena de rotacions. El calendari és exigent i, en les pròximes setmanes, l’equip afronta el tram més decisiu de la temporada, amb dos Clàssics que poden decidir títols i una semifinal contra l’Inter. La sorpresa més destacada de la nit ha estat la titularitat d’Ansu Fati, que ha començat el partit elèctric i amb ganes de reivindicar-se en el seu primer partit com a titular aquesta temporada.

Els blaugrana han sortit al camp amb intenció ofensiva i generant perill des del primer moment. Tot i això, el Mallorca ha sabut llegir la línia defensiva alta dels blaugranes i, tot i que només ha generat perill tímidament i ha provocat algun ensurt a la defensa culer amb desmarcades per banda.

Amb el pas dels minuts, el Barça ha anat agafant embranzida i ha tornat a guanyar profunditat, liderat per un Lamine Yamal amb ganes de lluir-se. Amb un xut de Gavi que ha enviat una pilota al pal i després d’una ocasió clara d’Araujo, el Barça ha demostrat que anava a totes. El gol en aquest punt es feia esperar, però el domini era clarament culer.

El Mallorca, ben tancat al darrere, ha resistit com ha pogut. Entre la defensa i el porter, un Leo Roman pletòric, han neutralitzat les arribades del Barça (si no ha fet 20 rematades no n’ha fet cap!) i han mantingut l’empat al descans. Naturalment, l’absència de Lewandowski no hi ha ajudat.

A la represa, Olmo ha perforat la porteria del Mallorca després d’una bona passada d’Èric Garcia. En la línia de la primera part, el Barça ha continuat buscant amb insistència la porteria rival, mentre que el Mallorca ha intentat respondre amb una acció a pilota aturada.

Amb el pas dels minuts, el ritme del partit s’ha anat refredant i, amb més control culer que intensitat, Flick ha començat a moure la banqueta. Raphinha i Fermín han entrat per un Ansu Fati que ha deixat bones sensacions i un Olmo que, amb el gol, sembla en procés de recuperar plenament la forma en la seva primera titularitat després de la lesió de fa unes setmanes.



El Barça es protegia amb el control, però el Mallorca, que no guanya al camp del Barça des del 2008, no s’ha donat per vençut. Ara un córner, ara una falta que acaba en una rematada de cap. El Barça estava a un accident de les urgències.

Pedri s’hi ha rebel·lat amb una pilota filtrada a Lamine Yamal, però de manera incomprensible l’u contra u l’ha guanyat Leo Roman. El Barça ha arribat al minut 85 amb una nova tongada de rematades. Ni Pau Víctor, ni Fermín, ni Èric Garcia han tingut prou encert. Al final, el marcador no s’ha mogut. Partit de tràmit assolit amb suficiència, la mirada llarga cap a la final de Copa i la Champions continua optimista i tot costa més sense Lewandowski.