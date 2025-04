El Barça aconsegueix una remuntada d'infart per continuar fent passes cap a la Lliga

En una patida remuntada, el FC Barcelona ha aconseguit esgarrapar els tres punts a Montjuïc contra el Celta de Vigo (4-3). Després d'una primera part que ha acabat amb empat 1-1, el Celta ha marcat dos gols i ha obligat als de Hansi Flick reaccionar per augmentar la distància amb el Reial Madrid a la Lliga.

El Barça, amb l'absència destacada de Lamine Yamal, ha sortit al partit com fa habitualment aquest curs: decidit des del primer minut. I el premi l'ha trobat de pressa en forma d'un golàs de Ferran Torres. El tauró, que aprofita totes les oportunitats que li donen, s'ho fa fet tot sol. Ha rebut una passada d'Íñigo i ha conduït fins que ha trobat lloc a la frontal de l'àrea. Des d'allà ha clavat la pilota, rasa i a un cantó, impossible per Guaita.

Però el Celta, un equip amb similituds amb el Barça -joventut, aposta per la pedrera i joc vistós- no ha tardat a demostrar que no havia vingut a Montjuïc a passar la tarda. Aprofitant la defensa avançada del Barça i la poca destresa de Szczęsny quan ha de sortir de sota la porteria, Borja Iglesias ha caçat una passada de Durán per empatar el partit.

El porter polonès s'ha refet de la seva errada amb una doble aturada meritòria al preludi del descans. Precisament a la mitja part s'arribava amb empat. El Barça ha tingut ocasions als peus de Raphina per tornar a avançar al Barça, però la feina ha quedat per acabar a la segona meitat.

Remuntada blaugrana

Tornant del descans, el jugador del Celta Borja Iglesias ha anotat el seu particular hattrick amb dos gols més davant la porteria blaugrana i els de Hansi Flick s'han vist amb l'obligació de remuntar si volien augmentar la distància amb el Reial Madrid a la Lliga. Dani Olmo i Raphinha han estat els encarregats d'anotar i sumar gols i punts pel Barça.

Amb un final d'infart, al minut 90+8 Raphina ha estat l'encarregat de transformar un penal a favor del Barça que ha atorgat la victòria als blaugrana davant d'una afició -i també Flick- que ho ha celebrat com una final de campionat.

Amb aquesta victòria, el Barça torna a situar-se set punts per davant del Madrid, a l'espera que els d'Ancelotti juguin demà a les 21 h contra l'Athletic. Els de Flick tornaran a jugar a Montjuïc el dimarts contra el Mallorca abans d'entrar al tram definitori de la temporada. Dues setmanes amb la final de Copa, el clàssic de Lliga i les semifinals de Champions.