L'«Hat-trick» de Ferran Torres manté al Barça primer de Lliga

Aquesta setzena jornada de Lliga s'ha jugat fora de casa, a La Cartuja, on el Barça ha guanyat contra el Betis en un partit que els permet mantindre's al capdavant de la classificació amb el Reial Madrid en segon lloc a només quatre punts dels blaugranes. El partit contra el Betis ha començat amb una primera falta xiulada al Barça, de Ferran Torres, i un fora de joc de Marcus Rashford en intentar una passada a Alejandro Balde. Ha vingut el primer gol del Betis, que ha estrenat el marcador, de la mà d'Antony després del llançament des del centre de l'àrea a l'esquadra dreta. Un comptador que ràpidament el Barça ha aconseguit empatar.
L'1-1 l'ha donat Ferran Torres i ha entrat pel costat dret de la porteria gràcies a una passa de Jules Koundé. Així, Torres, acumula 11 gols aquesta temporada amb el club blaugrana i, no content amb això, marca el segon per al Barça rebut d'una assistència de Roony Bardghji des del centre de l'àrea, qui marca el tercer gol al minut 31 i s'estrena amb el seu primer gol com a blaugrana i ho celebra imitant un dels personatges de l'anime Naruto.
Després d'una targeta groga a Sergi Altimira del Betis per una entrada a Lamine, arriba el hat-trick de Torres que es llueix en aquesta jornada de Lliga al capdavant del marcador i suma el seu segon hat-trick en un partit contra el Betis, el primer va ser el 21 de gener de 2024. Torres apunta així el quart gol pel Barça deixant el recompte molt desigualat per al Betis.
A punt d'arribar al descans abans de la segona part s'atura el joc per un xoc entre Abde i Kounde que deixa al francès a terra amb el cap adolorit, però es reprèn el joc sense cap canvi de jugadors. Un últim intent del Betis abans del descans espanta els blaugranes després que Aitor Ruibal intenti una rematada a porteria que falla.
La segona part comença amb un canvi a la plantilla del Barça: Christensen entra pel Balde, qui havia rebut un colp a la cuixa dreta que l'ha deixat adolorit. Torres intenta el cinquè per al Barça amb el cap des del centre de l'àrea, però el porter del Betis l'atura. El jugador del Betis, Antony, també ho intenta des del costat dret de l'àrea a la porteria dels blaugranes, però l'intercepta Joan García.
Penal a favor de Rushford després que Bartra bloquegi la pilota amb la cuixa i després li toca la mà. Un penal que xuta Lamine Yamal i, efectivament, anota el cinquè per al Barça deixant un marcador difícilment igualable pel Betis. Tot i això, comença una lleu remuntada cap al final del partit que tensa els blaugranes. El segon del Betis el marca Llorente rebut d'un córner i el tercer, que deixa el marcador 3-5 pel Barça, ve d'un penal a favor del Betis que tira Cucho i entra a la porteria culer. Amb aquest resultat acaba un partit que no ha acabat tan desigualat com s'esperava i que manté al Barça primer de Lliga, amb un total de 40 punts.