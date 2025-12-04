S'esgota en mitja hora el peluix del Barça

Èxit de vendes del Barça. El peluix de CAT, la mascota del club, s'ha posat a la venda aquest matí i s'ha esgotat en un tres i no res. La pre venda era exclusiva per a socis i sòcies i s’ha exhaurit en quaranta minuts. El preu del peluix és de 34,99 euros. El club ha informat que demà tornarà a haver-hi unitats a la venda: a les 9 h al comerç electrònic i a les 10 h a la Botiga Barça.
El peluix s'afegeix a una línia de marxandatge del club amb la mascota. Ja hi ha a la venda dues samarretes, dues dessuadores, dos parells de mitjons i una gorra enfocats al públic infantil (de 2 a 6 anys) amb la identitat visual de CAT.
Un èxit arreu
En el comunicat oficial, el Barça destaca que "des de la seva presentació a la gala del Liceu, CAT s'ha integrat plenament al dia a dia del Club, participant en moments emblemàtics: entrenaments, partits, actes institucionals i aparicions a les seccions professionals. El caràcter expressiu, afable i proper ha connectat amb totes les edats, reforçant-lo com un símbol transversal i contemporani del FC Barcelona".
CAT també compta amb un perfil propi a Instagram i Tik Tok (@catculer), des d'on es pot seguir la seva activitat i se la pot veure acompanyada de jugadors, entrenadors i, fins i tot, el president Joan Laporta, i ballant. I és que les seves xifres són considerables. A Instagram té 1,3 milions de seguidors, mentre que a Tik Tok en té 1,7 milions.
El Barça va presentar fa un any la nova mascota amb motiu del 125è aniversari. El nom de Cat és una abreviatura de gat en anglès -l'animal que representa-, però també una clara picada d'ullet a Catalunya. Els dissenyadors són els germans Carles i Jordi Grangel, dos reputats dissenyadors que treballen a Hollywood i a més a més són seguidors blaugrana.