CAT, la carismàtica mascota del Barça, tindrà marxandatge propi

El FC Barcelona llançarà el pròxim 22 d’abril una nova col·lecció de marxandatge per als més petits, tal com publica Mundo Deportivo. El Club ha dissenyat dues samarretes, dues dessuadores, dos parells de mitjons i una gorra enfocats al públic infantil (de 2 a 6 anys) amb la identitat visual de CAT, la mascota del Barça.

Presentada durant la gala del 125è aniversari del FC Barcelona el novembre passat al Gran Teatre del Liceu, es tracta d’un gat fer, un felí autòcton de Catalunya, creat a partir de l’escut del Club després d’un procés liderat per l’àrea d’Identity del FC Barcelona de la mà dels germans Carles i Jordi Grangel, de Grangel Studio. La mascota, que és una més del dia a dia del Club amb aparicions constants en els partits dels equips del Barça a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, al Johan Cruyff i al Palau Blaugrana, així com a actes i esdeveniments del Club, es caracteritza per la seva alegria, el seu carisma i per protagonitzar divertits moments.

CAT també compta amb un perfil propi a Instagram i Tik Tok (@catculer), des d'on es pot seguir la seva activitat i se la pot veure acompanyada de jugadors, entrenadors i, fins i tot, el president Joan Laporta, i ballant. I és que les seves xifres són considerables. A Instagram té més de mig milió de seguidors, mentre que a Tik Tok més de 700 mil.