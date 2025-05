El jutge processa el madridista Raúl Asencio per compartir vídeos sexuals d'una menor

El defensa del Reial Madrid Raúl Asencio i els seus excompanys a les seccions inferiors del club Andrés García, Ferrán Ruiz i Juan Rodríguez aniran a judici per gravar imatges sexuals de dues dones, una d'elles menor, i difondre-les sense el seu consentiment. El Jutjat d'Instrucció número 3 de Sant Bartomeu de Tirajana (Gran Canària) els ha processat formalment

L'instructor de la causa aprecia indicis dels següents delictes: descobriment de secrets sense consentiment i vulneració de la intimitat (article 197.1 del Codi Penal), distribució i enviament a tercers dels vídeos sense advertiment a les perjudicades ni consentiment d'elles (article 197.3) captació o utilització de menors infantil (article 189, 1 i 5 del Codi Penal).

El central madridista va ser un dels quatre jugadors del filial i el tercer equip del Real Madrid detinguts per la difusió del vídeo, uns fets que es van produir a les Illes Canàries el juliol de 2023, quan un dels futbolistes va gravar la menor i va compartir les imatges en un grup de WhatsApp. Asencio es trobava aquell moment amb una altra noia, però va tenir accés a les imatges i va compartir-les, segons la denúncia.

Les noies denunciants expliquen que quan van saber que s'havia gravat la trobada sexual van recriminar-los l'actitud i van dir que esborressin les imatges. Els implicats van dir que les havien eliminat, però era mentida. Com que Asencio no apareix en els fets, havia demanat l'arxivament, però el jutge considera que pot haver incorregut en un delicte de pornografia infantil castigat amb fins a cinc anys de presó.