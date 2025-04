El Madrid també cau als tribunals: arxiven els suposats insults racistes contra Vinícius al Clàssic

Nova derrota del Reial Madrid, en aquesta ocasió als tribunals. El Jutjat d'Instrucció número 18 de Barcelona ha arxivat la querella del jugador Vinícius Júnior pels suposats insults racistes dels quals hauria estat víctima durant un enfrontament entre els blancs i el Barça a l'estadi barceloní de Montjuïc l'any 2023.

En concret, Vini Jr. acusava dues persones, presumptament seguidors del Barça, d'un delicte d'odi. El jutjat ha dictat escrit de sobreseïment, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Els fets van ocórrer en el Clàssic que va acabar en victòria blanca l'octubre del 2023 amb un gol a l'últim minut.

La magistrada que investigava el cas ha considerat l'arxivament de la causa perquè "no resulta justificada la perpetració del delicte". La jutgessa considera que, si es van arribar a dir, les expressions són racistes però van tenir una "nul·la repercussió" en el jugador, que no les va sentir ni durant ni després del partit, i que tampoc van afectar-lo. Per això, creu que no hi ha cap delicte contra la integritat moral.