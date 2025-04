El maldecap d'un exjugador del Barça: «Em tallaran una part dels ossos»

Un exfutbolista del Barça ha revelat que conviu amb un problema de salut que l'obligarà a passar per quiròfan. Gianluca Zambrotta, que va militar al club blaugrana entre 2006 i 2008, ha explicat en el pòdcast italià Bsmt que pateix una deformitat coneguda com a genu varo que requerirà diverses intervencions mèdiques.

Però en què consisteix aquesta afectació? Doncs el símptoma més visible és que té les cames corbades cap enfora per culpa dels genolls. Qui va ser campió del món amb Itàlia el 2006 detalla que durant la seva carrera no va tenir cap lesió important, però que el van operar i no té ni meniscos interns ni a la cama esquerra ni a la dreta.

Això ha fet que, amb el pas del temps, les cames s'hagin arquejat. "Soc un model de laboratori per a molts cirurgians", explica l'exfutbolista d'altres equips com el Milà o la Juventus. Amb tot, ha detallat quins seran els passos per solucionar el problema: li tallaran petits trossos dels ossos dels genolls, el que es coneix com una osteotomia.

Aquesta intervenció implicarà la inserció d'unes plaques per aconseguir redreçar les cames i intentar que tornin a la normalitat. Zambrotta explica que els metges no entenen com aconsegueix caminar i ja li han dit que, malgrat que ara li poden aconseguir una solució parcial, d'aquí a uns anys haurà de portar una pròtesi completa.