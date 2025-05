El mitjà esportiu «Relevo» oficialitza el tancament i deixa 65 persones sense feina

La notícia es va filtrar fa uns mesos, però ara ha quedat confirmada de manera oficial. El mitjà esportiu Relevo ha anunciat que aquest dimecres serà l'últim dia que estarà en funcionament. El projecte de Vocento tanca després de tres anys a xarxes socials i de dos anys i mig amb web pròpia. La principal conseqüència del tancament és que 65 professionals es queden a l'atur.

Segons ha detallat Relevo a través d'un comunicat a la web, el grup Vocento -que controla l'ABC- justifica el tancament per raons econòmiques sense donar més detalls. La informació avançada per El Confidencial fa dos mesos apuntava que Vocento havia intentat vendre Relevo a Mediaset, però que el grup propietat de canals com Telecinco o Cuatro no havia arribat a l'exigència de 5 milions d'euros que es demanaven pel mitjà esportiu.

📅 Mañana tenemos una cita.



Nos vamos... y los ocho millones que forman nuestra comunidad (y todos los demás, hasta los haters de esta red social) estáis invitados a nuestro funeral.



❤️ Os queremos allí. Traed likes y palabras bonitas. pic.twitter.com/ESFzuukkl2 — Relevo (@relevo) May 28, 2025

El grup editor ha invertit 18 milions d'euros en el projecte de Relevo en l'intent de competir amb Marca i As, d'Unidad Editorial i Prisa respectivament. Amb el trencament de les negociacions amb Mediaset, la direcció del conseller delegat, Manuel Mirat, va intentar revitalitzar el projecte amb el llançament de Relevo Mag, una revista trimestral dedicada a l'esport i a l'estil de vida que tampoc ha prosperat.

Els treballadors de Relevo, en el comunicat emès poques hores abans del tancament, reivindiquen la feina feta. El projecte es va enfocar en la connexió amb el públic jove i asseguren que ho han complert amb encert, posant com a exemple que han liderat la plataforma TikTok en l'oferta de mitjans esportius. "Hem estat incòmodes i rebels. Ens han dit madridistes i culers. Alguna cosa haurem fet bé", conclouen.