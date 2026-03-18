Els aficionats del Newcastle envaeixen les terrasses de Barcelona

L'accent del nord d'Anglaterra centre de Barcelona s'ha imposat definitivament al centre de Barcelona aquest dimecres. Si ja és habitual un dia de cada dia, amb la visita del Newcastle al Camp Nou per jugar la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, s'ha fet hegemònic. Els "garses", com se'ls coneix per la presència d'aquest ocell a la ciutat i pels colors de l'equip, s'han fet amb les terrasses dels bars i hotels de la zona, en la prèvia del partit de les 18:45 hores. Barcelona s'acostuma a omplir d'aficionats dels rivals del Barça a la Champions, però els anglesos encara se senten més atrets per la ciutat i mai passen desapercebuts. Aquest matí, han protagonitzat alguns actes incívics a la Plaça Reial i el partit està considerat d'alt risc.\r\n\r\n\r\nNewcastle United fans are taking over Barcelona an expected 10,000 will be in the main square today.🍺\r\nOnly 2,986 Tickets for the game so 7.000 on the piss 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/do1iasaDJW\r\n— 🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧 Keith51 🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧 (@_keith51) March 18, 2026\r\n