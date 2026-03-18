18 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Esports

Els aficionats del Newcastle envaeixen les terrasses de Barcelona

  • Aficionats del Newcastle al centre de Barcelona -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de març de 2026 a les 13:19

L'accent del nord d'Anglaterra centre de Barcelona s'ha imposat definitivament al centre de Barcelona aquest dimecres. Si ja és habitual un dia de cada dia, amb la visita del Newcastle al Camp Nou per jugar la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, s'ha fet hegemònic. Els "garses", com se'ls coneix per la presència d'aquest ocell a la ciutat i pels colors de l'equip, s'han fet amb les terrasses dels bars i hotels de la zona, en la prèvia del partit de les 18:45 hores. Barcelona s'acostuma a omplir d'aficionats dels rivals del Barça a la Champions, però els anglesos encara se senten més atrets per la ciutat i mai passen desapercebuts. Aquest matí, han protagonitzat alguns actes incívics a la Plaça Reial i el partit està considerat d'alt risc.

