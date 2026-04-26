Nou rècord mundial d'atletisme: el kenià Sabastian Sawe és el primer en baixar de les dues hores en una marató

Història en el món de l'atletisme. Aquest diumenge, l'atleta kenià Sabastian Sawe ha signat una fita sense precedents a la Marató de Londres en convertir-se en el primer corredor capaç de completar una marató per sota de les dues hores, amb un temps d'1:59:30, establint així un nou rècord mundial.
Sawe ha passaat la línia d’arribada, després de 42,2 quilòmetres corrent, per davant de l’etíop Yomif Kejelcha, qui també ha baixat de les dues hores i ha marcat un temps d'1:59:41; i de l’ugandès Jacob Kiplimo (2:00:28). El kenià ha superat així el rècord que hi havia fins ara, del també kenià Kelvin Kiptum, que el va fixar en 2:00:35 a Chicago el 8 d’octubre de 2023.
Aquest fet històric implica que Sawe manté un ritme mitjà d’uns 21 km/h, és a dir, és capaç de córrer cada quilòmetre en menys de tres minuts, una velocitat extraordinària que ha sostingut durant tota la prova.
La Marató de Londres ha acollit durant la jornada altre rècord mundial en categoria femenina. L’etíop Tigst Assefa ha millorat la seva pròpia millor marca mundial, aturant el cronòmetre en 2:15:40, deu segons menys que l'anterior.