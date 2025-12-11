Ferran Torres comparteix la seva teràpia psicològica: «Veig el terapeuta cada setmana»

Ferran Torres ha rebut el sobrenom de Tauró els darrers anys, en referència a la "mentalitat de tauró" amb què, en l'argot popular, es vol indicar fortalesa i ambició. Això és resultat d'un procés de treball psicològic que li va permetre aprendre a controlar la pressió a la qual estan sotmesos els futbolistes del Barça i millorar notablement el rendiment esportiu.
Ara, el valencià ha compartit com és la seva teràpia psicològica en una entrevista al programa Callejeros de Cuatro. Torres ha explicat que, durant un sot en la seva carrera, quan estava molt qüestionat per les ocasions de gol fallades i molts el criticaven en pensar que no tenia nivell per jugar al Camp Nou, va optar per tancar les seves xarxes socials i posar-se en mans de professionals.
Ferran Torres explica com va decidir començar a anar al psicòleg
"Sempre volem mostrar les parts boniques de l'esport, però, quan som joves, no ens ensenyen a gestionar els mals moments", reflexiona. En aquest sentit, recorda que els comentaris a internet el van portar a una situació complicada pel que fa a la salut mental i que començar a treballar amb el seu terapeuta va ser la millor decisió possible. "Avui dia, el considero el meu amic i el visito una o dues vegades cada setmana".
Torres ha lamentat que "és molt fàcil escriure qualsevol cosa darrere una pantalla" i que sempre es tendeix a donar més importància als comentaris negatius. Si bé, ara ha après a separar el futbolista de la persona i assegura que, quan s'acaba el partit, és capaç de centrar-se en la seva vida i deixar enrere les crítiques.
Amb tot, el davanter admet que el més complicat és no enfonsar-se quan juga un mal partit i, en aquests moments de dificultats personals o professionals, l'ajuda professional pot ser necessària per a tothom. "Era una persona molt impulsiva i passional", explica. "Ara sé entendre que, fora del camp, no soc el Ferran futbolista, sinó el Ferran persona".