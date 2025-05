Ferran Torres, operat d'urgència per una apendicitis

Ensurt a Can Barça. Ferran Torres ha hagut de ser operat d'urgència aquest dimecres a la nit per una apendicitis. El davanter valencià ha estat traslladat d'urgència a un hospital de Barcelona, on després de passar unes proves, s'ha decidit operar-lo.

La recuperació s'hauria d'allargar entre un parell i quatre setmanes, per tant, Ferran Torres no tornarà a jugar amb el Barça aquesta temporada. Pel partit de demà contra l'Espanyol el més habitual seria tornar a veure Lewandowski com a davanter titular.

En la seva quarta temporada al club, Ferran va començar a l'ombra de Lewandowski, però amb el rol de davanter suplent ha fet una gran temporada. Ha fet 19 gols entre totes les competicions, alguns de tan importants com el de la final de la Copa del Rei o el de les semifinals de la Champions.