Iniesta revela el moment de la seva carrera en què va patir depressió: «Plorava sense que em veiés ningú»

Andrés Iniesta ha decidit mostrar una part d'ell fins ara desconeguda. En un dels moments més alts de la seva carrera com a futbolista va partir depressió. Ho explica en el seu llibre La mente también juega, que es publica avui.

El llibre deixa en segon pla la trajectòria futbolística d'Iniesta i se centra en com va afrontar la depressió. S'explica que va ser el 2009, l'any en que va guanyar la seva segona Champions com a jugador del Barça i amb un paper important a l'equip.

"De sobte no saps el motiu, però comences a trobar-te malament. Un dia i un altre. No millores. Et fan un munt de proves mèdiques i res indica que hi hagi cap problema, i tu no estàs bé. No pares de donar-li voltes al cap a aquesta situació que resulta absolutament desconeguda per a tu", així descriu la depressió Iniesta al seu llibre segons la web d'Informatius Telecinco.

Iniesta també se centra en explicar com va seguir amb el seu dia a dia aparentant normalitat i amagant la depressió al seu entorn. "Quan estava fora de casa meva, era com si estigués mentint els altres. Ells no sabien res". Finalment, relata una situació que es repetia al final dels entrenaments del Barça mentre els companys seguien al camp: "Llavors, em ficava a la dutxa i plorava. Plorava sense que em veiés ningú".