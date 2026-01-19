La final més boja de la història: el Senegal guanya la Copa d'Àfrica després de marxar del camp

No hi ha futbol més imprevisible i inversemblant que l'africà. I la final de la Copa d'Àfrica entre el Senegal i el Marroc en va ser l'enèsima demostració. Els senegalesos van sortir-ne campions després d'haver abandonat el camp i amenaçat de retirar-se com a protesta per un penal xiulat a favor dels marroquins. El senegalès Sadio Mané va convèncer els seus companys de tornar al camp i el marroquí Brahim va donar-li la raó llançant el penal a l'estil Panenka, directe als guants del porter. Després d'això, el gol del Senegal a la pròrroga va ser suficient per confirmar el triomf, mentre a l'estadi de Rabat, milers de marroquins passaven de l'eufòria a la devastació, encara incrèduls pel que havien vist.
La final, disputada a l'estadi Prince Moulay Abdellah de Rabat, enfrontava als senegalesos -campions el 2021- contra els marroquins -campions per primera i última vegada el 1976-. Precisament els amfitrions eren els grans favorits, i jugant la final al seu país el guió semblava rodó per la consecució del primer trofeu. Feia cinquanta anys que no guanyaven el torneig i el futbol marroquí viu una bona època, amb les semifinals del Mundial de 2022 com a gran èxit. Això va fer que tot el país es bolqués amb l'equip.
La final va transcórrer amb el nerviosisme habitual dels partits definitius; molta tensió, respecte i poques ocasions. Però tot va canviar al temps afegit. El surrealisme comença al minut 93 quan Ndala Ngambo -l'àrbitre de la final- va anul·lar -per una falta molt rigorosa- el gol del senegalès Ismaïla Sarr en un córner. Tres minuts després, i en un servei de cantonada favorable al Marroc, Brahim va començar a queixar-se d'un possible penal del senegalès Diouf. Feia referència a una empentada dins l'àrea que habitualment no s'assenyala com a penal. Tot i això, Ndala Ngambo va ser cridat pel VAR i després de veure l'acció repetida a la pantalla va assenyalar el penal.
El Senegal marxa del camp
En veure la decisió dels àrbitres els senegalesos ho van tenir clar: marxaven del camp. Encapçalats pel seu entrenador, Pape Thiaw, van començar a marxar cap als vestidors davant la incredulitat dels marroquins i la impassibilitat dels àrbitres. Els senegalesos se sentien clarament perjudicats per l'actuació arbitral i marxaven del partit en senyal de protesta.
La decisió -que hagués suposat la victòria del Marroc i una sanció presumiblement econòmica i esportiva pel Senegal- es va allargar vora deu minuts. Durant aquest temps, i mentre els seus companys eren al vestuari, el capità del Senegal, Sadio Mané continuava al camp. El futbolista, després de parlar amb els diversos actors implicats, va ordenar els seus companys que tornessin al camp.
Amb els futbolistes de nou a la gespa, la història encara guardava dos girs de guió. Després de deu minuts esperant, i mentre les forces de seguretat frenaven violentament els aficionats senegalesos que volien envair el camp, Brahim va anar cap al punt de penal i no va tenir millor idea que llançar-lo a l'estil Panenka -fluix i al centre-. El porter, Édouard Mendy, no va caure en el parany i en va tenir prou amb quedar-se quiet. La pilota va anar directe a les seves mans. Amb l'errada i el desconcert general, l'àrbitre va xiular el final del partit. Ja en temps de pròrroga, Pape Gueye va marcar l'1-0 a favor del Senegal. El Marroc, fet un sac de nervis, va ser incapaç d'empatar el partit i va acabar perdent la final de la manera més inversemblant possible.
Antiesportivitat al final del partit
La tensió durant les més de tres hores de final va acabar esclatant amb el xiulet final. L'estadi va buidar-se ràpidament, deixant als jugadors del Senegal pràcticament sols aixecant la copa. A la zona de premsa, els periodistes senegalesos van començar a rebre insults, i l'entrenador, Pape Thiaw va acabar cancel·lant la roda de premsa.
L'altre acte antiesportiu que s'ha acabat viralitzant va succeir durant el partit. El porter suplent del Senegal va haver de posar-se al costat de la porteria del seu company Mendy, per anar eixugant-li els guants amb una tovallola. El motiu és que els aplegapilotes marroquins tenien la intenció de robar la tovallola i impedir que Mendy pogués tenir els guants secs. Un gest i una pugna surrealistes que il·lustren una final de la Copa d'Àfrica que ja ha passat a la història.