Frenkie de Jong esclata contra Gil Manzano: «Et mira amb cara de 'soc més que tu' i és frustrant»

El Barça va marxar amb les mans buides d'Anoeta aquest diumenge a la nit després de perdre per 2 gols a 1 contra la Reial Societat en un partit que va dominar durant els 90 minuts, però que no va saber competir en els moments clau. Els blaugranes van fer fins a cinc pals i van gaudir d'ocasions molt clares, però els txuri-urdins van aprofitar dues bones arribades i van saber aguantar el setge.
Els jugadors de Hansi Flick van acabar molt frustrats i així ho va expressar el capità, Frenkie de Jong, que va carregar amb duresa contra l'àrbitre, Jesús Gil Manzano. Tot i que no hi ha polèmica arbitral, el partit va tenir diversos punts de conflicte que el VAR va acabar resolent a favor de la Reial Societat, amb dos gols anul·lats al Barça -un per una falta prèvia clara i un altre, per un fora de joc mil·limètric- i un penal a Lamine Yamal també anul·lat per fora de joc.
El que va fer enfadar de Jong, però, va ser el tracte de l'àrbitre, que li va treure una targeta groga per una interacció que no li va agradar. "No pots ni tan sols parlar amb ell. Soc el capità i puc adreçar-m'hi, però em mira com si estigués per sobre meu. És molt frustrant, no es pot comportar així", va reblar en l'entrevista postpartit als micròfons de DAZN.
A més, de Jong va recordar que, la temporada passada, el VAR ja va fallar en la revisió d'un fora de joc de Lewandowski que no era i, així i tot, va anul·lar el gol. En referència al gol anul·lat a Lamine Yamal, que les imatges digitals justifiquen amb l'extrem final del taló de la bota, l'holandès ha lamentat que "acaba sent qüestió de fe".
La derrota del Barça dona oxigen al Reial Madrid
La situació del Reial Madrid és la més delicada de les darreres dècades. La diana sempre ha estat els àrbitres, els jugadors, l'entrenador, la FIFA, la UEFA, Negreira, el Barça, fins i tot estrelles del mateix club blanc, però sembla que diversos madridistes s'han cansat d'apuntar als mateixos llocs i deixar sempre un sense assenyalar, mai cap amunt, cap a la directiva, cap a Florentino Pérez. Sembla que la història està canviant més enllà dels aspectes futbolístics i les finals.
Si bé, la xiulada al president i a estrelles com Vinícius Jr i Jude Bellingham en el primer partit d'Álvaro Arbeloa per la destitució de Xabi Alonso i l'eliminació de la Copa contra l'Albacete queden ara una mica matisades pel fet de passar a estar a un punt del Barça a la lliga. Caldrà veure com evolucionen els dos conjunts.