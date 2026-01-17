El Bernabéu esclata: «Florentino dimissió»

La situació del Reial Madrid és la més delicada de les darreres dècades. La diana sempre ha estat els àrbitres, els jugadors, l'entrenador, la FIFA, la UEFA, Negreira, el Barça, fins i tot estrelles del mateix club blanc, però sembla que diversos madridistes s'han cansat d'apuntar als mateixos llocs i deixar sempre un sense assenyalar, mai cap amunt, cap a la directiva, cap a Florentino Pérez. Sembla que la història està canviant més enllà dels aspectes futbolístics i les finals.
El Reial Madrid s'enfronta al Llevant en feu blanc i la sortida de l'equip al terreny de joc ha estat un infern pels mateixos jugadors i pel president: xiulets, insults i mocadorada. Malgrat fer sonar l'himne a tot drap i l'intent de la graderia d'animació de contrarestar amb aplaudiments la denúncia d'una bona part dels madridistes, les queixes s'han sentit i s'han vist.
Vinicius i Bellingham s'emporten la pitjor part
Tot i que el crac brasiler fos l'únic que dones la cara a la final de la Supercopa d'Espanya contra el Barça, els madridistes li tenen la matrícula agafada; una acció seva de desprestigi contra l'exentrenador Xabi Alonso va ser l'inici de la catàstrofe esportiva. En el partit que es disputa contra el Llevant, Vinicius sembla un jugador rival, cada cop que la toca, l'estadi xiula.
Per altra banda, des de fa mesos les xarxes van plenes d'assenyalament contra Bellingham, el qual s'acusa d'agradar-li massa Madrid especialment quan es fa de nit. Fins i tot Roncero va posar el crit al cel fent-se creus que els jugadors gaudeixin de la nit, però després no siguin responsables de rendir sobre el terreny de joc.
El partit d'aquest dissabte al migdia prometia que tot i el club blanc fos l'equip local es trobarien amb uns aficionats emprenyats i un ambient hostil. Des de primera hora del matí han aparegut pancartes amb missatges molt contundents contra Florentino Pérez, entre els quals se li exigia la dimissió, altres assenyalaven la mala gestió esportiva i alguns aventurats li desitjaven la mort o criticaven el nou entrenador: "Patrono por qué fichas un cono".
Tot i la retòrica d'Arbeloa per conduir la situació cap a un exercici de superació per rememorar l'"espiritu de Juanito", el nou entrenador no s'ha sortit amb la seva. L'entrenador mourinhista va demanar que l'afició animés l'equip i l'estadi ha xiulat de valent.