A la Costa Brava hi ha un lloc curiós: Palamós, el poble on va néixer el futbol català.
Abans que el Barça es fundés el 1899, el futbol català va començar en un poble costaner del Baix Empordà.
A finals del segle XIX, les platges i camps de la zona es van començar a omplir de mariners i comerciants britànics per jugar a un esport modern de pilota, i això va despertar la curiositat d’un jove palamosí. L’any 1898, Gaspar Matas i Danés va fundar el Palamós Foot-Ball Club, el club més antic de Catalunya i un dels més veterans de tot l’Estat.
El punt més àlgid del club arriba a finals dels anys 80, quan aconsegueix l’ascens a Segona Divisió per a la temporada 88/89. Comença una etapa daurada de sis temporades consecutives a la categoria de plata del futbol espanyol. I el 29 d’octubre de 1989 inauguren l’actual estadi Municipal Palamós – Costa Brava, amb un partit amistós històric contra el Futbol Club Barcelona, on els blaugranes van guanyar per 2-1.
Amb 128 anys d’història, l’actual Palamós CF juga a Primera Catalana, però ni el Barça, ni l’Espanyol o el Girona podran dir mai que són el degà del futbol a Catalunya.