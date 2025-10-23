La tercera etapa Tour de França 2026 també passarà per Catalunya

Catalunya serà l'encarregada de donar l'inici del Tour de França 2026 amb les primeres tres etapes. L'etapa més important serà la tercera que creuarà Catalunya des de Granollers fins a l'estació de les Angles, a la Catalunya del Nord, tal com ho ha anunciat el director de la competició, Christian Prudhomme, aquest dijous. El recorregut serà de 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de 3.950 metres.
Es tracta de la primera etapa de muntanya del Tour, la qual cosa és un gran al·licient per veure atacs i escapades fructífers. L'etapa surt de Granollers i creuarà Catalunya per arribar al port de Toses passant per Vic, Ripoll, Planoles i altres municipis. En abandonar el territori català, continuarà l'etapa pels altiplans que rodegen Font-Romeu i acabar coronant amb l'ascensió d'1,7 km amb un desnivell mitjà de 7% a Les Angles.
Etapes catalanes
Aquesta no serà l'única etapa amb recorregut per territori català. A la presentació, s'ha confirmat que la primera etapa i la segona etapa seran també a Catalunya i tenen les seves particularitats. El territori català serà l'encarregat de començar el Tour que acabarà, com és de costum, amb el passeig pels Camps Elisis.
El Tour de França 2026 donarà el tret de sortida el 4 de juliol amb una contrarellotge per equips a Barcelona. L'etapa són 19 km i arranca al Parc del Fòrum passant per la Sagrada Família, Passeig de Gràcia i amb la meta al castell de Montjuïc. Aquesta etapa té la particularitat que torna la contrarellotge per equips al Tour després que l'última se celebrés l'any 2019 a Brussel·les.
L'endemà, el 5 de juliol, la segona etapa del Tour començarà a Tarragona per acabar a Barcelona. Es tracta d'un recorregut de 182 km i tindrà una ruta litoral de mitja muntanya. Els corredors acabaran amb tres ascensos a Montjuïc de 600 metres amb un 13% de pujada. L'etapa acabarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, lloc que sol acollir el final de l'última etapa de la Volta Catalunya, però l'acumulació de dificultats que hi ha a l'últim tram fa que l'etapa sigui més esgotadora.
Barcelona i Catalunya preparades per acollir el Tour
A la presentació han assistit el conseller d'Esports, Berni Álvarez, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i el comissari en cap, Miquel Esquius, ja que el cos serà el que s'encarregarà de la seguretat de les etapes celebrades en territori català.
Collboni ha dit que el Gran Départ a Barcelona és la culminació d'una història d'amor i que la sortida ha de ser espectacular destacant les grans obres arquitectòniques de la ciutat. Per la seva banda, el conseller d'Esports ha remarcat el lideratge que té Catalunya en l'organització de grans esdeveniments com aquest.