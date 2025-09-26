Barcelona escala el xoc: més trencaments amb Israel i més pressió al Tour

L'Ajuntament de Barcelona ha fet un pas més per endurir la seva política respecte a Israel. En una votació proposada per BComú, treballada amb el PSC, i aprovada juntament amb ERC, s'ha establert la prohibició de la presència de l'estat israelià, d'empreses armamentístiques d'aquest país o de companyies que operen a territoris ocupats als espais de la Fira de Barcelona. Això afectarà congressos com l'Smart City Congress, com la fira immobiliària The District o com el gegantí Mobile World Congress. L'aplicació de la mesura es començarà a posar a prova de manera imminent, quan les cites empresarials comencin a desfilar pels pavellons de Barcelona. The District, d'entrada, se celebra la setmana vinent.
Igualment, l'alcalde Jaume Collboni ha refermat el seu compromís per impedir que cap equip participi a la sortida del Tour de França de 2026 "sota la bandera d'Israel". Si bé no s'ha concretat la resolució d'aquest maldecap municipal, el batlle ha insistit que ho està discuint amb l'organització de la cursa internacional.
La proposició aprovada aquest divendres, de fet, estableix que el govern municipal ha de retirar també el suport de "qualsevol altre esdeveniment esportiu que tingui lloc a Barcelona i en el qual participin equips o esportistes sota el nom, amb finançament o en representació de l'Estat d'Israel". A la votació que valorava aquestes mesures de sanció, Junts s'ha abstingut, mentre que PP i Vox hi han votat en contra.
Mentre que la idea del boicot a les empreses israelianes implicades en el genocidi ja fa temps que havia fet un primer pas a Barcelona, amb una aprovació d'aquesta voluntat mesos enrere, ara s'ha formalitzat la seva concreció. Els comuns han posat l'accent en què la localitat barcelonina ha de fer tot el que estigui a la seva mà, davant les actuacions del govern de Benjamin Netanyahu sobre el poble palestí. El govern socialista, al seu torn, estableix que aquest és un nou pas però que abans ja se n'havien fet d'altres: al maig es va materialitzar el trencament de relacions amb Tel-Aviv i es va rebutjar qualsevol contacte amb el govern israelià, mentre que aquest setembre s'ha formalitzat la dedicació del nou districte 11 de Barcelona a les ciutats palestines colpejades per la guerra.
El Tour centra les preocupacions del ple
Però un dels desafiaments més polèmics que encara colpeja l'executiu socialista és l'arrencada del Tour de França, prevista per al juliol del 2026. No només les esquerres han pressionat sobre la posició de Collboni, sinó que la dreta i la ultradreta (PP i Vox) també hi han posat la banya. L'alcalde, finalment, ha utilitzat una de les seves intervencions per esbroncar els populars per la seva postura tèbia i per la seva retòrica, que insisteix a demanar persistentment a tothom que denuncia el genocidi de desenes de milers de persones per part d'un estat que també condemni que hi ha 48 persones que continuen segrestades per un grup terrorista.
"És una cosa que fins i tot ja els presidents del Partits Popular, com (Alfonso) Rueda, diuen que és un genocidi. El president de la Junta d'Andalusia diu que és un genocidi. En aquests moments, la UEFA i la FIFA estan estudiant mesures per excloure Israel de les competicions internacionals. És que arribaran molt tard. 156 països hauran reconegut Palestina, la UEFA i la FIFA estaran excloent Israel de les competicions internacionals i vostès continuaran parlant de condemnar o no Hamàs", ha reblat Jaume Collboni, dirigint-se a Daniel Sirera (PP).
Tot seguit, ha endurit el to amb el futur del Tour de França, sense acabar de mencionar la resolució del cas: "He estat molt clar i soc molt clar avui. I així li he comunicat al Tour. Volem, i estic convençut que tindrem, el Tour a Barcelona. Però no volem que hi hagi representants d'un govern que està practicant un genocidi a Gaza".