Internacional

Netanyahu avisa l'ONU: «Hem d'acabar la feina a Gaza»

Desenes de països abandonen l'assemblea general durant la intervenció del primer ministre israelià, que nega el genocidi: "Els nazis van demanar als jueus que marxessin de les ciutats?"

Publicat el 26 de setembre de 2025 a les 15:54

L'assemblea general de l'Organització de les Nacions Unides, que se celebra aquests dies a Nova York, ha rebut el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, amb una sonora esbroncada. Durant la seva arribada al plenari, el dirigent israelià ha estat xiulat i escridassat per diversos diplomàtics i, tot seguit, un destacat nombre de països han abandonat la sala poc abans que Netanyahu es disposés a parlar. Ja en la seva intervenció, el líder hebreu ha dit que Tel-Aviv encara "ha d'acabar la feina" a Gaza per eliminar Hamàs. "Encara no hem acabat", ha advertit.

Netanyahu ha negat el genocidi a Gaza i ha contraposat l'actuació d'Israel amb la dels nazis. "Els nazis van demanar amablement als jueus que abandonessin les ciutats?", s'ha preguntat. En aquest sentit, ha dit que l'exèrcit pren mesures per "minimitzar les baixes civils", però ja són més de 65.000 palestins morts a la Franja de Gaza. Aquest divendres n'han mort 50.

"Hamàs utilitza els civils com a escuts humans", ha assegurat el primer ministre israelià. També ha exigit l'alliberament dels ostatges i ha instat Hamàs a "deixar les armes". "Si ho feu, viureu; si no, Israel us trobarà", ha afirmat. El govern israelià ha instal·lat altaveus a la Franja de Gaza perquè la població escolti el discurs de Netanyahu, que ha assegurat que "no obliden" els ostatges.

El primer ministre s'ha escudat en el dret a defensar-se, i davant dels estats del món, Netanyahu ha retret als països que han reconegut l'estat de Palestina d'enviar un missatge antisemita, segons el qual "assassinar jueus té recompensa"

Hi haurà ampliació.

