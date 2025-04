La UEFA castiga a la nevera l'àrbitre VAR que va anul·lar el penal de Julián Álvarez contra el Reial Madrid

Primera conseqüència real per la polèmica tanda de penals dels vuitens de la Lliga de Campions entre l'Atlètic de Madrid i el Reial Madrid. L'àrbitre del VAR que va anul·lar el gol del matalasser Julián Álvarez per un doble toc mil·limètric, el polonès Tomasz Kwiatkowski, ha quedat apartat per la UEFA de les anades de les eliminatòries europees d'aquesta setmana. Es tracta del que es coneix popularment com un "neveràs", un càstig per una mala actuació arbitral en forma de no convocatòria per a la pròxima jornada.

Ho confirma el fet que el seu company en el binomi arbitral, el també polonès Szymon Marciniak, sí que xiularà un partit: el Tottenham - Eintracht de Frankfurt de l'Europa League d'aquest dijous. Serà la primera vegada que Marciniak xiuli a Europa sense el company Kwiatkowski al VAR des del 2022. Tot plegat, per l'anul·lació del gol de penal d'Álvarez pel doble toc que va condicionar la tanda que va donar accés al Reial Madrid als quarts de final.

La UEFA va rebre una consulta de l'Atlètic de Madrid i va confirmar que el davanter argentí va tocar la pilota amb el peu de suport abans de xutar, motiu de la invalidació de la pena màxima. "Encara que el contacte va ser mínim, el VAR va haver d'informar l'àrbitre que el gol s'havia d'anul·lar segons la norma vigent", va apuntar. Si bé, també va anunciar que iniciarà converses amb la FIFA i la International Football Association Board (IFAB) per si la norma ha de ser revisada.