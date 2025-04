La UEFA planteja un canvi per a les eliminatòries de Champions

LA UEFA està entregada als canvis constants de la competició per donar-li més dinamisme. En l'actual temporada ja ha introduït el nou format de lligueta i, de cara al pròxim curs, també planteja un nou canvi que té a veure amb les eliminatòries, especialment si acaben en empat.

I és que, tal com avança el mitjà Sport Bild, el màxim òrgan del futbol europeu estudia eliminar les pròrrogues en cas que una eliminatòria acabi en empat després dels 180 minuts entre l'anada i la tornada. Així doncs, es passaria directament a la ruleta de la tanda de penals. La novetat seria que es posés en marxa a la Champions, però no és pas el primer cop que s'aplica en una competició europea, ja que ja es fa amb la Supercopa.

La decisió va en la línia de mirar de reduir el desgast físic que ha de viure un futbolista cada temporada. Cal recordar que el campió de la Champions disputava 13 partits amb l'anterior format mentre que ara en disputa un mínim de 15 i un màxim de 17, depenent de l'ordre de la classificació a la lligueta i si s'esquiva o no la ronda eliminatòria prèvia.

La saturació del calendari de partits manté els jugadors indignats i fins i tot van amenaçar amb una vaga. Per mirar de calmar les aigües, la UEFA també estudia alguns canvis logístics pel que fa al nou format i als emparellaments. Així doncs, es planteja que els equips millor classificats a la lligueta tinguin sempre el partit de tornada a casa durant les eliminatòries.

I és que aquest ha estat un dels punts més incoherents del nou format. Per exemple, el Barça va quedar segon classificat a la lligueta, però només va tenir el factor camp a favor en els vuitens de final. Als quarts va concloure l'eliminatòria a Dortmund i en les semifinals ho farà a Milà. També es considera que els equips del mateix país no es puguin enfrontar fins a quarts, com ja passava en el format anterior.