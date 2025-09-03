L'aficionat de l'Espanyol que va dirigir insults racistes a Iñaki Williams accepta un any de presó

L'aficionat de l'Espanyol acusat pels insults racistes al futbolista Iñaki Williams en un partit a Cornellà-El Prat el gener de 2020 ha acceptat una condemna d’un any de presó. En el judici celebrat aquest dimecres a l’Audiència de Barcelona, l'acusat ha arribat a un acord amb la Fiscalia, que inicialment li demanava una pena de dos anys de presó, així com la Lliga, que ha exercit d'acusació.
El processat, K.G.B., ha reconegut els fets en un acord de conformitat que implica també una multa de 1.000 euros i la prohibició d’entrar als estadis de futbol de qualsevol categoria durant tres anys, a més d’una inhabilitació de cinc anys per a professions de l’àmbit educatiu o esportiu.
Els fets es remunten a un partit del 25 de gener del 2020 entre l'Espanyol i l'Athletic de Bilbao, en què l’acusat, juntament amb altres aficionats, va proferir crits i va escenificar gests de menyspreu de caràcter racista, imitant el so dels primats. El cas va agafar tal magnitud que tant ambdós clubs implicats van denunciar el fet, com també ho van fer altres celebritats del món de l'esport, i fins i tot el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va donar suport al futbolista de Bilbao.
Sant tornem-hi
Tot i els fets del gener de 2020, en el darrer partit de l'Athletic Club al camp de l'Espanyol també va haver-hi un incident similar: Iñaki Williams va denunciar que li havien dit "p*** moro*" a un company seu. El jugador basc va explicar per què el partit es va aturar durant quatre minuts després d'activar el protocol antiracista, en què s'alertava a la grada que si es repetien els insults el partit es donava per acabat.
El jove jugador Maroan Sannadi va ser la víctima dels insults, al partit que es va celebrar el mes de febrer del 2025, i Iñaki Williams va assenyalar la repetició d'actes racistes al camp perico. "No és el primer cop que passa això aquí. Tenen llegendes com N'Kono. Els futbolistes necessiten a l'afició i no que n'hi hagi quatre que entelin el partit", va declarar Williams als micròfons de Movistar un cop el partit va acabar.