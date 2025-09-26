La infermeria del Barça s'omple: Joan Garcia i Raphinha, lesionats

Plaga de lesions a Can Barça. Aquest matí, Joan Garcia, amb una ruptura del menisc intern del genoll, i Raphinha, amb un trencament al bíceps femoral, s'han sumat a una llarga llista que completen Lamine Yamal, Ter Stegen, Gavi, Fermín i Balde. Set futbolistes importants de la plantilla amb qui Flick no pot comptar.
La lesió del porter de Sallent el deixarà de baixa entre quatre i sis setmanes, tal com ha informat el Barça en un comunicat. Joan Garcia s'ha lesionat a l'entrenament d'aquest matí i demà se sotmetrà a una intervenció per practicar-li una artroscòpia. Raphinha té una lesió al terç mitjà del bíceps femoral de la cuixa dreta i el temps aproximat de baixa és d’unes tres setmanes. Ambdós jugadors queden descartats pel partit de dimecres vinent contra el PSG, i intentaran tornar a estar disponibles pel clàssic al Bernabéu del pròxim 26 d'octubre.
Gavi i Ter Stegen, per llarg
Faran companyia a la infermeria a Gavi, que es va sotmetre a una artroscòpia el dimecres passat per solucionar els problemes al menisc de la seva cama dreta i estarà de baixa entre quatre i cinc mesos. La intervenció de Gavi tenia com a intenció inicial ser un procediment similar al de Joan Garcia, però quan els cirurgians van començar l'operació van veure que els lligaments del genoll estaven afectats i van optar per suturar el menisc, una opció que allarga el temps de baixa.
Abans hauria de tornar a jugar un dels capitans de l'equip que també porta temps lluny de la gespa: Ter Stegen. El porter alemany que també va operar-se a l'agost per posar fi als seus problemes d'esquena té previst tornar entre novembre i desembre.
Lamine i Balde, ben aviat
Més aviat haurien de tornar a estar disponibles per Flick, Lamine Yamal i Balde. Els dos futbolistes ja s'han entrenat amb l'equip aquest final de setmana i podrien entrar a la convocatòria d'aquest diumenge contra la Reial Societat. El cos tècnic té molt clar que no cal forçar amb cap dels dos, però serien dos reforços vitals pel partit de dimecres vinent contra el PSG. Balde va patir una lesió al bíceps femoral a principis de setembre i Lamine va tornar molèsties al pubis de l'aturada de seleccions de fa dues setmanes.
La infermeria la tanca Fermín López. El mitjapunta del Campillo es va lesionar en la darrera acció del partit de diumenge contra el Getafe. L'informe mèdic va dictaminar que patia una ruptura muscular a la zona del psoas que en principi el farà estar de baixa tres setmanes. Podria tornar a estar disponible pel derbi català contra el Girona del 18 d'octubre.
Amb tot plegat, l'onze del qual podrà disposar Flick pel partit de diumenge serà de circumstàncies. Szczęsny s'estrenarà com a titular aquest curs a la porteria, la defensa i el mig del camp seran més reconeixibles, i a la part ofensiva hauran de conviure Rashford, Olmo, Ferran i Lewandoski. Una combinació amb que va acabar l'entrenador alemany el partit a Oviedo.