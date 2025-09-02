Vox treu pit de la invitació al camp de l'Espanyol

Polèmica a les xarxes socials amb Vox i l'Espanyol com a protagonistes. La formació d'extrema dreta va compartir la invitació al camp dels blanc-i-blaus en el partit de la jornada passada que va acabar amb victòria contra l'Osasuna. "Gràcies a l'Espanyol per convidar el grup municipal de Vox Cornellà al partit, quina gran victòria i quin bon inici de temporada", resava el missatge, evidentment, escrit en castellà.
En la imatge apareixen els dos regidors de Vox a l'Ajuntament de Cornellà, i aquí s'amaga la trampa. Segons explica Edu de Batlle, periodista i presentador de L'Espanyol juga a RAC1, el club organitza cada any una cursa solidària amb el suport del consistori de la ciutat del Baix Llobregat.
En senyal d'agraïment, l'Espanyol cada any convida tots els grups municipals amb representació al consistori a veure un partit des de la llotja. Així doncs, segons la informació del periodista, representants del PSC, ERC, els Comuns i el PP tenien invitació per assistir al partit del passat cap de setmana, si bé cap d'ells va publicitar-ho a través de xarxes socials. No hi ha hagut cordó contra la formació d'extrema dreta.
Cal recordar que el 2019 l'Espanyol va emetre un comunicat en què refusava "contundentment" que Vox es vinculés al club i utilitzés la seva imatge de manera pública. "L'entitat ha destacat sempre per promoure els valors de l'esport; per respecte al club i a la seva història, preguem a totes les formacions polítiques que s'abstinguin d'utilitzar el nom i la imatge de l'entitat per interessos partidistes", sentenciava el comunicat.
A escala política, el club també ha tingut alguns episodis vinculats amb la dreta espanyola. El cas més clar és que un dels assaltants ara fa dos anys, quan el Barça celebrava la Lliga a Cornellà, era un candidat del PP a Sant Joan Despí. El número 11 del partit a Cerdanyola del Vallès també es trobava entre els ultres protagonistes d'aquella escena.