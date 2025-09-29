La negociació dels pressupostos d'Illa s'enquista abans de començar

La negociació dels pressupostos de la Generalitat, el segons que Salvador Illa hauria d'aconseguir aprovar, s'enquista abans de començar. Ni ERC ni els Comuns, socis prioritaris de Govern, veuen ara les condicions per començar les converses formals. Els republicans, perquè no hi ha concrecions amb el finançament singular ni tampoc en altres qüestions com el model de governança de l'Aeroport del Prat, que topa amb l'oposició d'Aena i no és una prioritat de l'executiu socialista. I els Comuns, tal com ha explicat aquest dilluns Jéssica Albiach, perquè els acords d'habitatge no avancen a bon ritme.
Albiach ha constatat que el Govern ha fet “avenços” en el compliment dels acords d'investidura, però no són suficients per començar a negociar els pressupostos de l'any 2026. “El Govern va massa lent”, ha dit Albiach després de la trobada. Per ara, doncs, la formació no negociarà els comptes. “Els acords s'han de complir de manera íntegra i posar en marxa tot allò que s'ha aprovat”, ha insistit. La reunió s'ha centrat en els acords en matèria d'habitatge, i n'hi haurà més per intentar accelerar el compliment dels pactes. Fonts del Govern mantenen que aquest octubre s'aprovarà la unitat antidesnonaments i el registre de grans tenidors.
L'habitatge és el centre de la negociació dels Comuns i Albiach ha dit que no es pot quedar en “declaracions d'intencions”. “Calen solucions contundents”, ha dit. L'objectiu de la formació, doncs, és aconseguir avenços en aquest àmbit a través de la negociació. Fins ara, hi ha hagut algunes mesures, com els 50.000 habitatges protegits fins al 2030. Aquí s'han fet alguns avenços, però només estan en obres 5.800 pisos. També es vol ampliar el parc públic i en aquest punt la valoració és positiva: se n'han comprat 800 i 1.000 estan en fase de notari.
La regulació dels lloguers de temporada, l'increment de l'impost de transmissions patrimonials i la pròrroga del caràcter protegits dels pisos de protecció oficial s'està tramitant, i el Govern també ha activat la convocatòria del pla de barris.
Ni sancions als especuladors ni unitat antidesnonaments
La dirigent dels Comuns ha posat d'exemple el cos d'inspectors, que no s'ha activat fins fa pocs dies, o bé la campanya institucional per informar els llogaters dels seus drets, que s'ha posat en marxa avui. “Complir els acords no és un caprici nostre, sinó que són mesures imprescindibles per millorar la vida de la ciutadania”, ha dit. La dirigent dels Comuns ha assenyalat també que el règim sancionador contra els especuladors no està donant resultats. “Zero sancions”, ha lamentat, i ha dit que cal “voluntat política” per fer complir allò que s'ha aprovat. L'altra prioritat és la unitat antidesnonaments, que encara no s'ha creat.
El compromís de rehabilitar habitatges va amb un “retard important” i per això els Comuns volen que s'agilitzin els tràmits i així ho han traslladat al Govern. L'aprovació del registre dels grans tenidors tampoc està feta i tampoc la unitat antidesnonaments. “Això és prioritari”, ha insistit, i des del Govern insisteixen que arribarà aquest octubre. El pla de xoc per posar a zero les meses d'emergències tampoc està feta i, tot i que havia d'entrar en vigor al setembre, no arribarà fins a l'any 2026.
Des dels Comuns volen que el Govern acceleri en totes aquestes mesures i per això hi haurà més trobades. “Hi ha avenços, però no és suficient”, ha reblat. Terminis per aconseguir concrecions? "Volem que els acords es compleixin i hem instat el Govern a fer reunions periòdiques", ha indicat, perquè no veu una "actitud proactiva" en polítiques d'habitatges, per exemple amb la unitat antidesnonaments. La següent trobada serà d'aquí a tres setmanes. Albiach ha "recomanat" a Illa que no porti els pressupostos al Parlament abans d'haver-ne parlat amb els socis de la investidura, en aquest cas també de les carpetes d'educació i salut.
Sense concrecions en el finançament i un aeroport centralitzat
Tampoc amb ERC es pot obrir encara la negociació. Els republicans volen concrecions en el finançament singular, tant pel que fa a la lletra petita del model -prioritari, aquí, el principi d'ordinalitat- com pel que fa a la recaptació de l'IRPF, pendent de tramitació al Congrés i que no compta amb la majoria necessària. Els d'Oriol Junqueras fa setmanes que posen èmfasi, també, en la governança de l'aeroport del Prat, que no és una prioritat per al Govern. A més, Aena també hi ha dit la seva i Maurici Lucena ha assegurat que no és possible, a dia d'avui, que la Generalitat pugui participar de la gestió dels aeroports catalans.