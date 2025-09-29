Junqueras es postularà per ser candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat

Primers moviments a ERC de cara a les pròximes eleccions catalanes. Oriol Junqueras anunciarà que vol ser el candidat a la presidència de la Generalitat, segons ha avançat El Periódico i Catalunya Ràdio i ha pogut confirmar Nació. L'anunci el farà en la conferència que se celebra aquest dimarts a l'auditori de Barcelona i on el líder republicà preveu "llegir el moment polític" i explicarà l'escenari "de present i de futur" que seguirà el partit en els pròxims mesos.
Fonts del partit recorden que Junqueras està inhabilitat i que sempre ha estat "pessimista" sobre l'aplicació de l'amnistia, però que té la "voluntat de liderar" i així ho vol escenificar en la conferència d'aquest dimarts. "No podem tenir-ho tot frenat a l'espera d'allò que decideixin els tribunals", diuen des de la formació. La inhabilitació de Junqueras arran de la sentència postprocés s'allarga fins al 2031 i els pròxims comicis catalans estan previstos, si no hi ha cap sorpresa, per al 2028.
Amb la mirada posada en el pròxim cicle electoral, que arrancarà amb les eleccions municipals del 2027, Junqueras fa una conferència aquest dimarts al vespre sota el títol "Una nova ambició nacional". Més enllà de l'anunci sobre la candidatura a la Generalitat, el president republicà es pot pronunciar en la línia de les últimes setmanes, intentant modelar el discurs per recuperar espai en la "nova" centralitat de la política catalana.
Com s'explica el canvi de to? Junqueras ha apujat el preu del suport als socialistes durant les últimes setmanes, principalment perquè la carpeta del finançament no acaba d'avançar. Si no hi ha nous passos, els republicans no negociaran pressupostos ni a Catalunya ni a Madrid. Mentrestant, ERC afronta debats "incòmodes" històricament en l'espai de l'esquerra com són la immigració, la multireincidència o les ocupacions, i amb la voluntat de frenar l'onada reaccionària.