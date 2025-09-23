El Govern preveu avançar abans en els pressupostos que en el finançament

Per tenir pressupostos l'1 de gener, com desitja el Govern, la negociació hauria de començar de cara a mitjans d'octubre, tenint en compte els terminis parlamentaris. El Departament d'Economia continua amb la feina interna, per tenir clares les partides de cada conselleria i elaborar la proposta, que hauria d'estar enllestida en les pròximes setmanes per començar a parlar amb els grups, començant per ERC i els Comuns. Per tal que les negociacions arribin a bon port, sobretot amb ERC, cal concretar abans el finançament singular, però el Govern preveu que es facin passos primer en la proposta de pressupostos que no pas en els detalls del nou model.
"Vindrà abans la proposta de pressupostos que la de finançament singular, molt probablement", ha dit la portaveu, Sílvia Paneque. L'afirmació lliga amb el que va dir dilluns el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que va apuntar que la lletra petita del model arribaria de cara a finals d'any. Si el Govern aspira a tenir pressupostos per començar el 2026, el projecte de llei de pressupostos ha d'arribar abans, perquè caldrà negociar-lo amb els socis d'investidura. El problema que apareix a l'horitzó, però, és que els republicans han advertit repetidament que no s'asseuran a negociar els comptes si abans no hi ha concrecions en el model.
La portaveu ha admès que hi ha "debats en paral·lel", en referència a la pressió que fa ERC per concretar el finançament abans d'abordar la negociació pressupostària, i ha insistit que el Govern és "plenament conscient" dels acords d'investidura, i que els complirà. "Per nosaltres són camins paral·lels, quan tinguem la proposta interna la començarem a debatre amb els grups parlamentaris", ha resumit, i s'ha fet seves les paraules dels agents econòmics i socials, que reclamen nous pressupostos i no tornar a resoldre la qüestió amb suplements de crèdit, com aquest any. "És bo que hi hagi nous pressupostos per aprofitar els recursos que generem", ha dit.
Una de les característiques dels pressupostos que treballa la consellera Alícia Romero és que reforçaran la capacitat inversora. L'objectiu és "ajustar" el Capítol 2 -el que té a veure amb les despeses de béns corrents i de serveis- per incrementar les despeses d'inversions, que lamenta que pateix una "certa congelació de recursos" des de fa uns anys.
Compromís de Sánchez amb el finançament
Més enllà dels pressupostos, el Govern considera que les paraules de Pedro Sánchez aquest diumenge a la Festa de la Rosa certifiquen el compromís del govern espanyol amb el finançament de Catalunya. "Aquest cap de setmana s'han esvaït dubtes", ha dit Paneque. Sánchez va dir que hi hauria un nou model aquesta legislatura, però no va utilitzar l'adjectiu "singular" ni tampoc va concretar la recaptació fiscal o el principi d'ordinalitat. Paneque ha insistit que en la negociació "bilateral" entre Estat i Generalitat, la part catalana defensarà que es reconeguin les singularitats de Catalunya i la proposta del finançament tal com està redactada en els acrods d'investidura.