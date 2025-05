Lamine Yamal i Henry compleixen la promesa del Clàssic

La nit del dimarts no va ser agradable per als culers quan l'Inter de Milà els va deixar fora de la final de la Champions. Però, tot i la tristesa del moment, el jove Lamine Yamal va protagonitzar un dels moments més divertits de la nit al programa CBS Sports Golazo, on es va trobar amb la llegenda del futbol Thierry Henry. Ambdos estan units pel talent futbolístics i també per la passió pel Barça, i en la conversa postpartit el francès va demanar-li una camiseta firmada.

Aprofitant que havia d'estar a Barcelona aquest diumenge durant el Clàssic, Henry va fer-li la petició a Lamine Yamal argumentant que era "per al seu fill". I la perla de la masia blaugrana va acceptar, però amb condicions: "Tu me n'has de portar una de teva firmada també". Tracte fet i segellat. I aquest diumenge, la foto de rigor que demostra que s'ha complit la promesa. Un tuit del Barça demostra com els davanters s'han intercanviat les respectives camisetes blaugrana firmades i dedicades amb només una paraula: "Grandesa".