Laporta, sobre el partit del Madrid: «Deixeu-vos de xorrades i gaudim d'aquesta semifinal»

Joan Laporta ha passat aquest dimecres per les pistes del Tenis Barcelona on es disputa el Trofeu Comte de Godó i ha deixat un titular al seu pur estil. "Deixeu-vos de xorrades i gaudim d'aquesta semifinal", ha dit en declaracions als periodistes quan un d'ells li preguntava sobre el partit de Champions del Reial Madrid. Cal recordar que els blancs van perdre contra l'Arsenal per tres gols a zero i busquen la remuntada al Bernabéu. Laporta ha dit que sempre veu futbol i que ho farà amb la tranquil·litat d'haver passat de ronda. Sobre el Barça, ha assegurat estar satisfet per apropar-se als objectius marcats i ha defensat l'entrega dels jugadors i la feina de Hansi Flick.

