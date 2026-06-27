L’entrenador de l’Uruguai perd els papers després de la derrota contra Espanya: «Dona-li d'una vegada»

Després del resultat del partit d'aquest divendres de l'Uruguai contra la selecció espanyola amb una diferència d'un gol, l'equip de Marcelo Bielsa ha quedat eliminat a la fase de grups. Els de l'Uruguai encadenen, amb aquest últim, tres derrotes: la primera, l'empat contra l'Aràbia Saudita; i la segona, un altre empat amb Cap Verd.
El partit contra Espanya ha sigut l'últim en què jugaran al Mundial del 2026 i l'entrenador ho ha reflectit en l'entrevista posterior. "Dona-li d'una vegada", ha cridat Bielsa durant un silenci abans que comencessin a fer-li preguntes sobre el partit insistint que l'entrevistador es afanyés per començar.
L'eliminació representa un revés important per a la selecció i la decepció s'ha fet evident tan bon punt s'ha confirmat l'eliminació. La reacció de l'entrenador de l'equip, visiblement afectat pel desenllaç, s'ha escampat ràpidament per les xarxes socials i reflecteix el cop que suposa aquest fracàs esportiu per al combinat uruguaià.
El Mundial més global
Amb el futbol convertit en una indústria de masses més, la FIFA ha convertit el Mundial en un espectacle cada vegada més global. Aquest 2026, per primera vegada, el coorganitzen tres països -Estats Units, el Canadà i Mèxic- i s'amplia el nombre de seleccions participants fins a 48. Un total de 104 partits -alguns amb condicions de calor extremes- que, més enllà de l'esport, enfrontaran enemics històrics, països amb gran tradició i debutants així com seleccions amb bona part dels integrants en lligues estrangeres i altres que, directament, han nascut a la diàspora.