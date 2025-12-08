Mor Enzo Badenes, pilot valencià de 17 anys, en un accident durant un entrenament

Dol al món del motociclisme. El pilot valencià de motocròs Enzo Badenas ha mort als 17 anys en un accident durant un entrenament. Els fets han ocorregut aquest diumenge al circuit Red Sand Park de Vilafamés, a la demarcació de Castelló, durant una pràctica privada. Per motius que a hores d'ara es desconeixen, el jove ha perdut la vida.
Nascut a Gandia l'any 2008, el pilot formava part des del 2023 del Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva del Motor (CETDM), ubicat al Circuit Ricardo Tormo. Aquell mateix any havia aconseguit diversos reconeixements entre els quals hi havia el títol de campió d'Espanya de 85 cc.
El CETDM ha apuntat que Badenas ha patit un "greu accident" en el marc d'un entrenament privat sense donar més detalls. Del jove, se n'ha destacat el "gran creixement personal i professional" al qual havia arribat en les últimes temporades, arribant a ser convocat amb la selecció espanyola de motocròs. Badenas havia participat en certàmens autonòmics, estatals i internacionals, com el Campionat d'Europa.
El personal de Centre està "consternat" amb la tràgica notícia i ha donat el condol als familiars i amics del jove en aquests moments tan difícils. La Generalitat valenciana també s'ha unit a les mostres de condol que han arribat des de tots els punts del motociclisme i del món de l'esport en general.