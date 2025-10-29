Pedri cau lesionat: diagnòstic i temps de baixa

Males notícies a Can Barça. Pedri pateix una lesió muscular del bíceps femoral de la cama esquerra i estarà de baixa entorn de quatre setmanes. A priori, es perdrà els partits de Lliga contra l'Elx i el Celta i el de Champions contra el Bruges. Podria tornar, el 22 de novembre, després de l'aturada de seleccions, al matx contra l'Athletic.
La lesió s'hauria produït en el Clàssic del passat diumenge en què Pedri va disputar els noranta minuts i va ser expulsat en el temps de descompte. El migcampista havia jugat de titular els tretze partits oficials d'aquesta temporada amb el Barça i els quatre amb la selecció espanyola.
L'obligada pausa farà que Pedri trenqui una ratxa de 41 partits seguits jugats amb el Barça. Tant oficials com amistosos. No es perdia un duel oficial des del 26 de gener contra el València. A banda, des que va arribar Flick a la banqueta del Barça ha sigut el jugador més indiscutible pel tècnic alemany. El de Tenerife ha participat en 72 dels 73 partits oficials de l'equip - el 98,6%- i només en quatre ocasions no ha format part de l'onze inicial. En el 45% d'aquests partits (32 de 72) Pedri ha jugat els 90 minuts.
Historial de lesions
Aquestes xifres contrasten amb les de l'etapa anterior amb Xavi Hernández a la banqueta. Pedri va disputar 87 dels 140 partits de l'era Xavi, cosa que equival a un 62% de participació, condicionat pels seus problemes físics. En aquest període es va perdre 51 partits per lesió i 2 per COVID-19. Pel que fa a minuts, el canari va acumular 6.169 dels 12.870 possibles amb Xavi, un 48% del total, mentre que amb Flick ha arribat a 5.658 minuts dels 6.570 possibles, és a dir, un 86%.
En general, l'estat físic de Pedri ha millorat en els darrers anys, de fet, la seva última lesió va ser el juliol de 2024, durant l'Eurocopa. Els seus inicis amb el Barça van ser més complicats, en concret la segona temporada, després de disputar l'Eurocopa i els Jocs Olímpics amb la selecció espanyola. Va encadenar dues lesions i no va disputar cap partit entre el 29 de setembre i el 12 de gener. Amb l'arribada de Flick, se li va fer un pla físic especial que havia funcionat a la perfecció fins aquest cap de setmana.
S'allibera la infermeria
Robert Lewandowski i Dani Olmo han tornat parcialment als entrenaments aquest matí. Ambdós encaren el tram final de la seva recuperació i podrien reaparèixer aquest diumenge contra l'Elx. Els dos jugadors van tornar lesionats de l'aturada de seleccions d'octubre.
Tot i aquestes recuperacions, la infermeria del Barça continua prou plena. Qui en té per més temps és Gavi, que hauria d'estar de baixa fins al febrer. Abans haurien de reaparèixer els porters Ter Stegen -el novembre- i Joan Garcia -en les dues setmanes vinents-. També són baixa encara Christensen i Raphinha que haurien de ser els primers a tornar a estar disponibles per Hansi Flick.